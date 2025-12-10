miércoles 10  de  diciembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 10 al 17 de diciembre

Brandy Norwood en el escenario durante los Premios BET 2022 en el Microsoft Theater el 26 de junio de 2022 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Brandy Norwood en el escenario durante los Premios BET 2022 en el Microsoft Theater el 26 de junio de 2022 en Los Ángeles, California. 

Getty Images via AFP / Leon Bennett
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

La gira The Boy Is Mine llega al Kaseya Center este sábado 13 de diciembre. Las ganadoras del Grammy Brandy y Monica se embarcan en su primera gira conjunta. Más información y entradas a la venta en kaseyacenter.com

Lee además
Felipe Alarcón Echenique durante la presentación de Picasso mestizo en St. Thomas University.
LANZAMIENTO

Felipe Alarcón Echenique presenta en Miami "Picasso mestizo"
Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025
SOLIDARIDAD

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami

Escena

Teatro Trail

Basada en la película cubana nominada al Óscar, Fresa y Chocolate es una adaptación de Yusnel Suárez que llega al Teatro Trail de Miami con una trama enriquecida que incluye nuevos personajes, recreando con música, baile y mucho humor una de las historias más reconocidas del cine iberoamericano. Primera función el viernes 12 de diciembre a las 9 pm. Más información en teatrotrail.com

Artes Visuales

Mindy Solomon

La galería Mindy Solomon acoge My Sunshine, una nueva obra del artista Asif Hoque, radicado en Brooklyn. Este capítulo de la epopeya visual de la larga trayectoria de Hoque exalta el momento en que su héroe —el avatar del artista, Golden Boy— contempla por primera vez a su amada, traduciendo la autobiografía a un registro mítico. La muestra se puede visitar hasta el 10 de enero. Más información en mindysolomon.com

Letras

Books & Books

Asista este sábado 13 de diciembre a una conversación con Heidie Rosado Nieves sobre su novela Miami: A Love Story That Transcends Fear, moderada por Alma Iris Acosta. Un viaje lírico de duelo, sanación y autodescubrimiento, desde Miami hasta la selva peruana. La cita es en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en eventbrite.es

Temas
Te puede interesar

Miami entrega Llave de la Ciudad a Rosa María Payá por su defensa de la libertad en Cuba

Boris Arencibia condenado en Miami por red de medicamentos falsificados

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

Te puede interesar

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial. video
PÁNICO

Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
PRECIADO LÍQUIDO

Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025
SOLIDARIDAD

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami