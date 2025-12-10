Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 10 al 17 de diciembre
Kaseya Center
La gira The Boy Is Mine llega al Kaseya Center este sábado 13 de diciembre. Las ganadoras del Grammy Brandy y Monica se embarcan en su primera gira conjunta. Más información y entradas a la venta en kaseyacenter.com
Teatro Trail
Basada en la película cubana nominada al Óscar, Fresa y Chocolate es una adaptación de Yusnel Suárez que llega al Teatro Trail de Miami con una trama enriquecida que incluye nuevos personajes, recreando con música, baile y mucho humor una de las historias más reconocidas del cine iberoamericano. Primera función el viernes 12 de diciembre a las 9 pm. Más información en teatrotrail.com
Mindy Solomon
La galería Mindy Solomon acoge My Sunshine, una nueva obra del artista Asif Hoque, radicado en Brooklyn. Este capítulo de la epopeya visual de la larga trayectoria de Hoque exalta el momento en que su héroe —el avatar del artista, Golden Boy— contempla por primera vez a su amada, traduciendo la autobiografía a un registro mítico. La muestra se puede visitar hasta el 10 de enero. Más información en mindysolomon.com
Books & Books
Asista este sábado 13 de diciembre a una conversación con Heidie Rosado Nieves sobre su novela Miami: A Love Story That Transcends Fear, moderada por Alma Iris Acosta. Un viaje lírico de duelo, sanación y autodescubrimiento, desde Miami hasta la selva peruana. La cita es en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en eventbrite.es