Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Brandy Norwood en el escenario durante los Premios BET 2022 en el Microsoft Theater el 26 de junio de 2022 en Los Ángeles, California.

La gira The Boy Is Mine llega al Kaseya Center este sábado 13 de diciembre. Las ganadoras del Grammy Brandy y Monica se embarcan en su primera gira conjunta. Más información y entradas a la venta en kaseyacenter.com

Escena

Teatro Trail

Basada en la película cubana nominada al Óscar, Fresa y Chocolate es una adaptación de Yusnel Suárez que llega al Teatro Trail de Miami con una trama enriquecida que incluye nuevos personajes, recreando con música, baile y mucho humor una de las historias más reconocidas del cine iberoamericano. Primera función el viernes 12 de diciembre a las 9 pm. Más información en teatrotrail.com

Artes Visuales

Mindy Solomon

La galería Mindy Solomon acoge My Sunshine, una nueva obra del artista Asif Hoque, radicado en Brooklyn. Este capítulo de la epopeya visual de la larga trayectoria de Hoque exalta el momento en que su héroe —el avatar del artista, Golden Boy— contempla por primera vez a su amada, traduciendo la autobiografía a un registro mítico. La muestra se puede visitar hasta el 10 de enero. Más información en mindysolomon.com

Letras

Books & Books

Asista este sábado 13 de diciembre a una conversación con Heidie Rosado Nieves sobre su novela Miami: A Love Story That Transcends Fear, moderada por Alma Iris Acosta. Un viaje lírico de duelo, sanación y autodescubrimiento, desde Miami hasta la selva peruana. La cita es en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en eventbrite.es