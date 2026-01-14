miércoles 14  de  enero 2026
Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 14 al 20 de enero

Flyer oficial de Women in Theatre, powered by Simbios Art Corp.

Flyer oficial de Women in Theatre, powered by Simbios Art Corp.

Captura de pantalla/Instagram/@simbiosartcorp
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Knight Concert Hall

El director Vasily Petrenko, Artista del Año en los Premios Gramophone de 2017, presenta la grandiosa y luminosa Sinfonía n.º 2 de Sibelius, una de las obras más célebres del compositor. Disfruta en vivo este 18 de enero. Más información en www.arshtcenter.com.

Miami Beach Bandshell

Flamenco Sephardit regresa a Miami Beach con un elenco de estrellas internacionales de la ópera, maestros del flamenco, bailarines y músicos clásicos. Una experiencia profundamente emotiva y trascendente que se llevará a cabo este 18 de enero. Más información en miamibeachbandshell.com.

Escena

Teatro Trail

Women in Theatre, powered by Simbios Art Corp es una iniciativa que celebra y potencia la voz femenina en las artes escénicas. A través de paneles, talleres y encuentros, conecta a creadoras, productoras, actrices y gestoras culturales para inspirar, formar y abrir oportunidades de colaboración. La cita es el 20 de enero. Más información en www.teatrotrail.com.

Carnival Studio Theater

The Inheritance, Part 1 es una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean. Disfruta de la obra estadounidense más galardonada de su generación ganó premios a la Mejor Obra en Londres y Nueva York, incluyendo los Tony, Olivier, Drama Desk, Outer Critics Circle y Drama League. Disponible hasta el 25 de enero. Más información en www.arshtcenter.com.

Artes Visuales

Andrew Reed Gallery

Andrew Reed Gallery se complace en presentar Underwater & Underneath, una exposición individual de obras históricas de Laurie Simmons. Esta es la segunda exposición individual de Simmons en la galería y presentará obras de sus series Water Ballet, Family Collision y Underneath. Disponible hasta el 17 de enero. Más información en www.artsy.net.

Letras

Books & Books

Una velada especial con Barbara Caver, autora de A Little Piece of Cuba: A Journey To Become Cubana-Americana. En este libro, que combina memorias, aventuras de viaje e incluso una historia de fantasmas, Caver narra su búsqueda de identidad como una mujer de Carolina del Sur con raíces cubanas que nunca llegó a comprender del todo. La cita es el 18 de enero. Más información en www.eventbrite.com.

