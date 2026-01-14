Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El director Vasily Petrenko, Artista del Año en los Premios Gramophone de 2017, presenta la grandiosa y luminosa Sinfonía n.º 2 de Sibelius, una de las obras más célebres del compositor. Disfruta en vivo este 18 de enero. Más información en www.arshtcenter.com .

Miami Beach Bandshell

Flamenco Sephardit regresa a Miami Beach con un elenco de estrellas internacionales de la ópera, maestros del flamenco, bailarines y músicos clásicos. Una experiencia profundamente emotiva y trascendente que se llevará a cabo este 18 de enero. Más información en miamibeachbandshell.com.

Escena

Teatro Trail

Women in Theatre, powered by Simbios Art Corp es una iniciativa que celebra y potencia la voz femenina en las artes escénicas. A través de paneles, talleres y encuentros, conecta a creadoras, productoras, actrices y gestoras culturales para inspirar, formar y abrir oportunidades de colaboración. La cita es el 20 de enero. Más información en www.teatrotrail.com.

Carnival Studio Theater

The Inheritance, Part 1 es una historia magistral de amor, pérdida y las generaciones que nos moldean. Disfruta de la obra estadounidense más galardonada de su generación ganó premios a la Mejor Obra en Londres y Nueva York, incluyendo los Tony, Olivier, Drama Desk, Outer Critics Circle y Drama League. Disponible hasta el 25 de enero. Más información en www.arshtcenter.com.

Artes Visuales

Andrew Reed Gallery

Andrew Reed Gallery se complace en presentar Underwater & Underneath, una exposición individual de obras históricas de Laurie Simmons. Esta es la segunda exposición individual de Simmons en la galería y presentará obras de sus series Water Ballet, Family Collision y Underneath. Disponible hasta el 17 de enero. Más información en www.artsy.net.

Letras

Books & Books

Una velada especial con Barbara Caver, autora de A Little Piece of Cuba: A Journey To Become Cubana-Americana. En este libro, que combina memorias, aventuras de viaje e incluso una historia de fantasmas, Caver narra su búsqueda de identidad como una mujer de Carolina del Sur con raíces cubanas que nunca llegó a comprender del todo. La cita es el 18 de enero. Más información en www.eventbrite.com.