Adebayo protagoniza una jornada inolvidable de 83 puntos para el Heat

El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo, celebra durante el último cuarto de un partido contra los Wizards de Washington, el 10 de marzo de 2026.

MIAMI.- El pívot Bam Adebayo firmó una actuación récord al anotar 83 puntos, el segundo registro más alto en la historia de la NBA , en la victoria del Heat de Miami por 150-129 sobre los Wizards de Washington este martes.

La extraordinaria noche de Adebayo superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió con los Lakers de Los Ángeles frente a los Raptors de Toronto en 2006 y solo queda por detrás de los 100 puntos que el legendario Wilt Chamberlain anotó ante los Knicks de Nueva York en 1962.

"Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho", dijo Adebayo. "Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos".

"Cuando tenía 43 puntos sabía que sería una noche especial, la pelota me seguía buscando, fui a la línea de tiros libres constantemente, era algo especial", relató.

El centro estadounidense lanzó para un 47% (20/43) desde la cancha, anotó siete de sus 22 intentos desde la línea de tres y visitó en 43 ocasiones la línea de tiros libres, anotando en 36 oportunidades.

"Fue una noche increíble", comentó el entrenador Erik Spoelstra. "Es un momento que simplemente sucedió, es un honor ser parte de este momento".

"Hablamos de seguir con nuestro juego, la pelota lo seguía buscando, una vez que llegó a 50 pensamos en 60, luego siguió y llegó a 70, nunca pensamos en sacarlo", agregó.

Solamente en la primera mitad, Adebayo anotó 43 puntos con los que rompió el récord personal de unidades, además de establecer marcas de franquicia en puntos en un cuarto y puntos en la primera mitad.

"En los últimos seis minutos del tercer cuarto y en el cuarto período fui un fanático más, quería ayudar en la medida que era posible, sabíamos que podía ser una noche especial", puntualizó el entrenador en el Kaseya Center (Miami).

El italiano Simone Fontecchio fue el segundo mejor anotador para Miami con 18 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó cinco desde la banca en 28 minutos.

El Heat (37/29) suma su sexta victoria consecutiva, ganando ocho de los últimos diez partidos para ubicarse en la sexta posición de la Conferencia Este.

