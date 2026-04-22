Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Florence +The Machine llega al escenario del Kaseya Center con el tour Everybody Scream, el miércoles 29 de abril. Más información en: www.kaseyacenter.com .

ESCENA LOCAL "Mi vida for rent": el humor que nace de empezar de cero

CONTROVERSIA Eliminan escena de Sydney Sweeney en "El diablo viste a la moda 2"

Alejandro Sanz trae a Miami la gira Y Ahora Quéel sábado 2 de mayo. El cantante español entregará grandes éxitos de su repertorio así como nuevos temas. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

EB Hotel Miami

Clara Ulrich presenta sus mejores historias en el show de comedia Soltando Cuentos "Las historias de mis ex novios". La cita es el miércoles 29 de abril, a las 8 pm. Más información en: www.ticketplate.com.

Arsht Center

Moses es una conmovedora historia de fe, remordimiento y el espíritu humano. Funciones a partir del jueves 30 de abril en el Carnival Studio Theater del Arsht Center. Más información: www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Mindy Salomon

Esquema, una exhibición del artista radicado en California Rodrigo Valenzuela, se centra en paisajes alterados a través del medio fotográfico. Empleando acrílico y tóner sobre lienzo, estas imágenes únicas evocan simultáneamente una sensación de lugar y de desplazamiento. La muestra se puede visitar hasta el 31 de mayo en la galería Mindy Salomón, 848 NW 22 St.,

Más información: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

La autora y periodista de investigación Jodi Kantor expone sobre su nuevo libro, How To Start, este sábado 25 de abril, a las 7pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.