Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 24 de abril al 02 de mayo
Kaseya Center
Florence +The Machine llega al escenario del Kaseya Center con el tour Everybody Scream, el miércoles 29 de abril. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Alejandro Sanz trae a Miami la gira Y Ahora Quéel sábado 2 de mayo. El cantante español entregará grandes éxitos de su repertorio así como nuevos temas. Más información en: www.kaseyacenter.com.
EB Hotel Miami
Clara Ulrich presenta sus mejores historias en el show de comedia Soltando Cuentos "Las historias de mis ex novios". La cita es el miércoles 29 de abril, a las 8 pm. Más información en: www.ticketplate.com.
Arsht Center
Moses es una conmovedora historia de fe, remordimiento y el espíritu humano. Funciones a partir del jueves 30 de abril en el Carnival Studio Theater del Arsht Center. Más información: www.arshtcenter.org.
Mindy Salomon
Esquema, una exhibición del artista radicado en California Rodrigo Valenzuela, se centra en paisajes alterados a través del medio fotográfico. Empleando acrílico y tóner sobre lienzo, estas imágenes únicas evocan simultáneamente una sensación de lugar y de desplazamiento. La muestra se puede visitar hasta el 31 de mayo en la galería Mindy Salomón, 848 NW 22 St.,
Más información: www.mindysolomon.com.
Books & Books
La autora y periodista de investigación Jodi Kantor expone sobre su nuevo libro, How To Start, este sábado 25 de abril, a las 7pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.