miércoles 22  de  abril 2026
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Zoë Kravitz luce anillo y enciende sospechas de compromiso con Harry Styles

En medio del revuelo que ha causado la especulación, ni Kravitz ni Styles se han pronunciado al respecto

Zoë Kravitz y Harry Styles pasean por Londres.&nbsp;

Zoë Kravitz y Harry Styles pasean por Londres. 

Captura de pantalla/Youtube/Entertainment Tonight
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Un anillo en el dedo anular de Zoë Kravitz fue suficiente para que las redes sociales se encendieran especulando un posible compromiso entre la actriz y el cantante Harry Styles, con quien mantiene un romance desde el verano de 2025.

Las imágenes fueron publicadas por el tabloide The Sun y muestra a la hija del rockero Lenny Kravitz paseando con el intérprete en las calles de Londres. En su mano izquierda, Zoë sostiene un vaso de café que deja ver un anillo de oro en el dedo anular.

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En medio del revuelo que ha causado la especulación, ni Kravitz ni Styles se han pronunciado al respecto.

Romance

La actriz y el cantante iniciaron su idilio a finales de agosto de 2025. En aquel momento fueron vistos caminando por Roma y más tarde una fuente dijo a la revista People que Harry estaba pasando tiempo con Zoë durante la gira promocional de la película Caught Stealing.

Semanas más tarde, fueron vistos en Nueva York almorzando con Lenny Kravitz. “Todos parecían estar pasando un buen rato”, dijo entonces una fuente.

En febrero, una persona del círculo de Zoë dijo a People que la actriz considera unirse a la gira de Harry, la cual comienza en mayo.

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