miércoles 22  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Eliminan escena de Sydney Sweeney en "El diablo viste a la moda 2"

En postproducción el equipo creativo decidió no mantener la escena pues a su juicio no encajaba con la narrativa de la historia

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante el rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda, fueron muchas las pistas que los paparazzis filtraron en los medios de comunicación sobre quiénes podrían ser las estrellas que tendrían una escena en la película. Esto hizo crecer las expectativas de los fanáticos de esta historia.

En este sentido, fueron varios los nombres que surgieron, pero en 2025 Sydney Sweeney fue vista en el set de la trama, lo que supuso la confirmación de que tendría una aparición.

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Sin embargo, tras el estreno en Nueva York, se dio a conocer que la escena que la actriz de 28 años había sido eliminada del corte final de la cinta que llegará a los cines del mundo el 1 de mayo.

¿Por qué fue eliminado el cameo?

Según reportó Entertainment Weekly, la actriz de Euphoria sí grabó una escena para el filme en la que no interpretaba a ningún personaje sino que se mostraba como ella misma. No obstante, en postproducción, el equipo creativo decidió no mantener la escena pues a su juicio no encajaba con la narrativa de la historia.

"La secuencia estaba pensada para aparecer al comienzo del filme y tenía una función específica dentro de la trama. Servía para reintroducir a Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt, quien ahora ocupa un puesto clave en la industria de la moda al frente de Dior en Estados Unidos. En esa escena, Emily trabajaba como estilista de una celebridad, interpretada por Sweeney", reseña The Hollywood Reporter.

Aunque fuentes internas aseguran que la decisión de eliminar el cameo fue difícil, pues hubo buena receptividad del equipo y el público parecía esperarlo, la guionista Aline Brosh McKenna ya había manifestado que Sweeney no aparecería en la secuela.

Pese a la ausencia de Sweeney, es bien sabido que la aparición de Lady Gaga sí se mantiene en el filme.

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