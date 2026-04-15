miércoles 15  de  abril 2026
ESCENA

Lo que presenta la agenda en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 17 al 25 de abril

Romeo Santos y Prince Royce.&nbsp;

Romeo Santos y Prince Royce. 

Cortesía/ Artist Solutions
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Romeo Santos y Prince Royce llegan al escenario del Kaseya Center con la gira Mejor tarde que nunca, el sábado 25 de abril.

Lee además
Afiche conmemorativo de la edición 43 del Miami Film Festival. 
CINE

Programación del Miami Film Festival este miércoles 15 de abril
Bam Adebayo # 13 del Miami Heat reacciona después de una caída en la primera mitad contra los Charlotte Hornets durante su partido en el Spectrum Center el 14 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte
Baloncesto

Bam Adebayo se lesiona en el play-in y el Heat cae ante Hornets

Escena

Teatro Trail

Intercambio es una comedia romántica dirigida por Yusnel Suárez cuyas funciones en el Teatro Trail de Miami inician este sábado 18 de abril. Más información en: www.teatrotrail.com.

Tower Theater

Una nueva edición del espacio de comedia de Led Varela, Noches en Miami, se lleva a cabo el viernes 24 de abril. Más información: www.ticketplate.com.

Artes Visuales

Arlo Wynwood

La Living Room Gallery presenta una exposición de obras de Alberto Godoy. Nacido en la Cuba de la década de 1960, el artista aporta a su obra una perspectiva profundamente personal y cultural, moldeada por sus raíces y experiencias caribeñas. Sus pinturas canalizan los ritmos de la vida—abarcando temas que van desde lo indígena y rural hasta lo contemporáneo—, plasmados en composiciones audaces, vibrantes y ricamente evocadoras que revelan la belleza en lo cotidiano.

La muestra se puede visitar hasta el sábado 18 de abril. Más información en: https://arlohotels.com/wynwood/

Letras

Books & Books

La autora Rachel Knox expone sobre su nuevo libro, Anywhere Else, este domingo 19 de abril, a las 11am, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

Miami innova y lanza chatbot de inteligencia artificial para consultas en Departamento de código

Gasolina en Florida baja ocho centavos a pesar de crisis del Medio Oriente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, habla con miembros de la prensa en La Paz el 11 de julio de 2001.   
TRAICIÓN

FBI revela nuevos detalles sobre Víctor Manuel Rocha, el espía condenado al servicio de Cuba

Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Bombardero estadounidense  B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní. 
CASA BLANCA

Descartan segunda ronda de contactos entre Irán y EEUU para el fin de semana

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
Conflicto

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. 
Economía

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Te puede interesar

Bombardero estadounidense  B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní. 
CASA BLANCA

Descartan segunda ronda de contactos entre Irán y EEUU para el fin de semana

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Florida podría retrasar rediseño de distritos al Congreso impulsado por DeSantis

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
TENSIÓN

Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela
DIPLOMACIA

¿Quién es John Barrett, nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela?

El entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, habla con miembros de la prensa en La Paz el 11 de julio de 2001.   
TRAICIÓN

FBI revela nuevos detalles sobre Víctor Manuel Rocha, el espía condenado al servicio de Cuba