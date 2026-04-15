Lo que presenta la agenda en Miami esta semana

Romeo Santos y Prince Royce llegan al escenario del Kaseya Center con la gira Mejor tarde que nunca, el sábado 25 de abril.

Baloncesto Bam Adebayo se lesiona en el play-in y el Heat cae ante Hornets

Escena

Teatro Trail

Intercambio es una comedia romántica dirigida por Yusnel Suárez cuyas funciones en el Teatro Trail de Miami inician este sábado 18 de abril. Más información en: www.teatrotrail.com.

Tower Theater

Una nueva edición del espacio de comedia de Led Varela, Noches en Miami, se lleva a cabo el viernes 24 de abril. Más información: www.ticketplate.com.

Artes Visuales

Arlo Wynwood

La Living Room Gallery presenta una exposición de obras de Alberto Godoy. Nacido en la Cuba de la década de 1960, el artista aporta a su obra una perspectiva profundamente personal y cultural, moldeada por sus raíces y experiencias caribeñas. Sus pinturas canalizan los ritmos de la vida—abarcando temas que van desde lo indígena y rural hasta lo contemporáneo—, plasmados en composiciones audaces, vibrantes y ricamente evocadoras que revelan la belleza en lo cotidiano.

La muestra se puede visitar hasta el sábado 18 de abril. Más información en: https://arlohotels.com/wynwood/

Letras

Books & Books

La autora Rachel Knox expone sobre su nuevo libro, Anywhere Else, este domingo 19 de abril, a las 11am, en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.