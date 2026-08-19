Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Don Toliver llega el sábado 22 de agosto al Kaseya Center como parte de la gira mundial NITROUS – OCTANE. Las entradas pueden adquirirse a través de www. kaseyacenter.com .

SUCESO Arrestan a madre acusada de verter cera caliente sobre sus hijas e incendiar su casa en Miami-Dade

Escena

Teatro Miami

La Divina Terapia es un stand up en el que los espectadores deciden de qué hablar para convertir esta comedia en creación colectiva. La cita es el 27 de agosto a las 8:30 p.m.. Entradas en: www.ticketplate.com.

Antigua College International

Microcardioapatías es una experiencia de teatro inmersivo en el que te conviertes en paciente para descubrir historias sobre algunas de las enfermedades emocionales. Hasta el 29 de agosto. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

John Baldessari: The End of the Line es la primera muestra retrospectiva en el sur de Florida dedicada al artista, uno de los principales pioneros del arte conceptual. La exposición reúne una selección de cuarenta obras que provienen en su mayoría del coleccionista Craig Robins. Desde el 20 de agosto. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Books & Books presenta el Laufey Day, una actividad en la que se invita a los amantes de la lectura a sumergirse en un mundo de canciones de amor, buenos libros y la sensación de ser la protagonista de tu propia historia. El domingo 23 de agosto en todas las sucursales de Books & Books. Más información en www.booksandbooks.com.