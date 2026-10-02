viernes 2  de  octubre 2026
Tenis

Alcaraz gana en su debut en Tokio y Nishikori se despide del tenis

Carlos Alcaraz venció a Alex Michelsen en tres sets y avanzó a segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde enfrentará al italiano Matteo Arnaldi.

El español Carlos Alcaraz golpea la pelota contra el estadounidense Alex Michelsen durante su partido individual masculino de tenis en el ATP Tour Japan Open Tennis Championships, celebrado en el Ariake Tennis Forest Park de Tokio el 1 de octubre de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz golpea la pelota contra el estadounidense Alex Michelsen durante su partido individual masculino de tenis en el ATP Tour Japan Open Tennis Championships, celebrado en el Ariake Tennis Forest Park de Tokio el 1 de octubre de 2026. 

Rie KIKUCHI / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El español Carlos Alcaraz superó al estadounidense Alex Michelsen en tres sets y avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde Matteo Arnaldi será su próximo rival.

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, comenzó con victoria su participación en el ATP 500 de Tokio al derrotar este jueves al estadounidense Alex Michelsen, número 34 del ranking mundial, por 7-6 (7/1), 4-6 y 6-1.

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El español, vigente campeón del torneo japonés, tuvo un partido irregular y necesitó dos horas y media para superar a un rival al que enfrentaba por primera vez.

Alcaraz comenzó por debajo en el marcador y llegó a estar 4-2 abajo en el primer set. Con 5-4 y saque, Michelsen dispuso de tres bolas de set, pero el murciano consiguió resistir y llevó la manga al tie-break, donde se impuso por 7-1 después de casi una hora y cuarto de juego.

El segúndo parcial volvió a mostrar dificultades para el español con su servicio. Alcaraz solo consiguió conservar dos veces su saque y, pese a lograr dos quiebres, terminó cediendo el set por 6-4.

En el tercer parcial apareció la mejor versión del español. Alcaraz ganó los cinco primeros juegos en apenas 20 minutos y encaminó definitivamente un triunfo que terminó sellando por 6-1.

El próximo rival del español será el italiano Matteo Arnaldi, número 37 del mundo y semifinalista de Roland Garros en junio.

Nishikori pone fin a su carrera

La jornada también estuvo marcada por la despedida del tenis profesional de Kei Nishikori. El japonés, uno de los principales referentes del tenis de su país, puso fin a su carrera en el torneo de Tokio.

Nishikori fue finalista del US Open en 2014 y llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial. Las lesiones marcaron buena parte de la última etapa de su trayectoria.

En otros resultados de la jornada, el español Jaume Munar, procedente de la fase previa y número 64 del mundo, protagonizó una de las sorpresas al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, duodécimo favorito y vigente subcampeón, por 6-7 (7/9), 6-4 y 6-3.

El danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud también quedaron eliminados en su debut, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas avanzó tras superar al argentino Tomás Etcheverry por 4-6, 6-3 y 6-4.

Alcaraz gana en su debut en Tokio y Nishikori se despide del tenis

El español Carlos Alcaraz superó al estadounidense Alex Michelsen en tres sets y avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde Matteo Arnaldi será su próximo rival.

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, comenzó con victoria su participación en el ATP 500 de Tokio al derrotar este jueves al estadounidense Alex Michelsen, número 34 del ranking mundial, por 7-6 (7/1), 4-6 y 6-1.

El español, vigente campeón del torneo japonés, tuvo un partido irregular y necesitó dos horas y media para superar a un rival al que enfrentaba por primera vez.

Alcaraz comenzó por debajo en el marcador y llegó a estar 4-2 abajo en el primer set. Con 5-4 y saque, Michelsen dispuso de tres bolas de set, pero el murciano consiguió resistir y llevó la manga al tie-break, donde se impuso por 7-1 después de casi una hora y cuarto de juego.

El segundo parcial volvió a mostrar dificultades para el español con su servicio. Alcaraz solo consiguió conservar dos veces su saque y, pese a lograr dos quiebres, terminó cediendo el set por 6-4.

En el tercer parcial apareció la mejor versión del español. Alcaraz ganó los cinco primeros juegos en apenas 20 minutos y encaminó definitivamente un triunfo que terminó sellando por 6-1.

El próximo rival del español será el italiano Matteo Arnaldi, número 37 del mundo y semifinalista de Roland Garros en junio.

Nishikori pone fin a su carrera

La jornada también estuvo marcada por la despedida del tenis profesional de Kei Nishikori. El japonés, uno de los principales referentes del tenis de su país, puso fin a su carrera en el torneo de Tokio.

Nishikori fue finalista del US Open en 2014 y llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial. Las lesiones marcaron buena parte de la última etapa de su trayectoria.

En otros resultados de la jornada, el español Jaume Munar, procedente de la fase previa y número 64 del mundo, protagonizó una de las sorpresas al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, duodécimo favorito y vigente subcampeón, por 6-7 (7/9), 6-4 y 6-3.

El danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud también quedaron eliminados en su debut, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas avanzó tras superar al argentino Tomás Etcheverry por 4-6, 6-3 y 6-4.Metadescripción: Carlos Alcaraz venció a Alex Michelsen en tres sets y avanzó a segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde enfrentará al italiano Matteo Arnaldi.

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