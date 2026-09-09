miércoles 9  de  septiembre 2026
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Obligan a evacuar mansión de Nicolas Cage por riesgo de colapso

Los Servicios de Emergencia de la ciudad declararon la noche del martes órdenes de evacuación en una treintena de viviendas vecinas a la casa de Cage

El actor estadounidense posa para la prensa durante el pasado Festival de Cine en Venecia. (EFE)

El actor estadounidense posa para la prensa durante el pasado Festival de Cine en Venecia. (EFE)

LOS ÁNGELES.- Un gigantesco socavón que se abrió frente a la entrada de una mansión del actor estadounidense Nicolas Cage obligó a la evacuación de varias viviendas colindantes en la ciudad de Malibú, en el estado de California, ante el riesgo de derrumbe estructural.

El incidente ocurrió por el fuerte oleaje causado por las tormentas que se han registrado en los últimos días a raíz del paso del huracán Marie por el océano Pacífico, lo que provocó una brecha de nueve metros de profundidad que dificultó el acceso a la calle.

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Los Servicios de Emergencia de la ciudad declararon la noche del martes órdenes de evacuación en una treintena de viviendas vecinas a la casa de Cage, ubicada en una exclusiva zona residencial junto a la costa de Malibú, ante la preocupación por seguridad pública.

Riesgo por el huracán

"Un socavón en expansión restringe el acceso vital para los residentes y los servicios de emergencia", indicó la Oficina de Servicios de Emergencia de Malibú.

La ciudad advirtió que el paso del huracán Marie continuaría provocando mareas altas y lluvias, lo que podría empeorar la situación en la zona.

Cage compró esta lujosa vivienda de cuatro plantas y con acceso privado a la playa en 2024 por un valor de 10,5 millones de dólares, según The New York Times. La calle donde se encuentra ubicada la propiedad goza además de acceso restringido. EFE

FUENTE: EFE

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