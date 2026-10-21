Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 22 al 30 de octubre
Kaseya Center
Chayanne llega a Miami con su Bailemos Otra Vez Tour este sábado 24 de octubre. La cita es en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Young Miko lleva su gira Late Checkout al Kaseya Center de Miami el jueves 28 de octubre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Tower Theater
El jueves 19 de octubre en el Tower Theater de Miami se presenta Locas, una obra intensa y humana sobre la soledad, la identidad y los personajes que inventan las personas para sobrevivir. Más información en: www.ticketplate.com.
PAMM
Con casi 100 obras de artistas como Picasso, Alberto Giacometti, Paul Klee y Henri Matisse, Picasso–Klee–Matisse: Obras maestras del Museo Berggruen invita al público a un encuentro en el PAMM. Conoce la vida y la visión de Berggruen a través de una notable colección definida por relaciones personales con los artistas y un profundo compromiso con el arte moderno. Más información en: www.pamm.org.
Books&Books
Kristen Naiman, directora de marca de The RealReal, presenta su libro en colaboración con Real Style, una guía moderna para descubrir, definir, expresar y hacer evolucionar tu estilo personal. La cita es el lunes 26 de octubre en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.