Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Chayanne acepta el Premio Icon en el escenario de los Latin Billboard 2022 en Watsco Center el 29 de septiembre de 2022. El iHeartRadio Fiesta Latina 2023 honrarán la trayectoria del cantante puertorriqueño.

Chayanne llega a Miami con su Bailemos Otra Vez Tour este sábado 24 de octubre. La cita es en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com .

Young Miko lleva su gira Late Checkout al Kaseya Center de Miami el jueves 28 de octubre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Theater

El jueves 19 de octubre en el Tower Theater de Miami se presenta Locas, una obra intensa y humana sobre la soledad, la identidad y los personajes que inventan las personas para sobrevivir. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Con casi 100 obras de artistas como Picasso, Alberto Giacometti, Paul Klee y Henri Matisse, Picasso–Klee–Matisse: Obras maestras del Museo Berggruen invita al público a un encuentro en el PAMM. Conoce la vida y la visión de Berggruen a través de una notable colección definida por relaciones personales con los artistas y un profundo compromiso con el arte moderno. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

Kristen Naiman, directora de marca de The RealReal, presenta su libro en colaboración con Real Style, una guía moderna para descubrir, definir, expresar y hacer evolucionar tu estilo personal. La cita es el lunes 26 de octubre en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.