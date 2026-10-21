miércoles 21  de  octubre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 22 al 30 de octubre

Chayanne acepta el Premio Icon en el escenario de los Latin Billboard 2022 en Watsco Center el 29 de septiembre de 2022. El iHeartRadio Fiesta Latina 2023 honrarán la trayectoria del cantante puertorriqueño.&nbsp;

Chayanne acepta el Premio Icon en el escenario de los Latin Billboard 2022 en Watsco Center el 29 de septiembre de 2022. El iHeartRadio Fiesta Latina 2023 honrarán la trayectoria del cantante puertorriqueño. 

AFP/Jason Koerner
Por Sofía Calvo

MÚSICA

Kaseya Center

Chayanne llega a Miami con su Bailemos Otra Vez Tour este sábado 24 de octubre. La cita es en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Lee además
Celia Cruz.
MÚSICA

Celia Cruz: Estrella cubana y universal
El compositor y director musical Yalil Guerra. 
MÚSICA

El director cubanoamericano Dr. Yalil Guerra, ganador del Latin GRAMMY, dirigirá "Oklahoma!" en Pepperdine

Young Miko lleva su gira Late Checkout al Kaseya Center de Miami el jueves 28 de octubre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Theater

El jueves 19 de octubre en el Tower Theater de Miami se presenta Locas, una obra intensa y humana sobre la soledad, la identidad y los personajes que inventan las personas para sobrevivir. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Con casi 100 obras de artistas como Picasso, Alberto Giacometti, Paul Klee y Henri Matisse, Picasso–Klee–Matisse: Obras maestras del Museo Berggruen invita al público a un encuentro en el PAMM. Conoce la vida y la visión de Berggruen a través de una notable colección definida por relaciones personales con los artistas y un profundo compromiso con el arte moderno. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

Kristen Naiman, directora de marca de The RealReal, presenta su libro en colaboración con Real Style, una guía moderna para descubrir, definir, expresar y hacer evolucionar tu estilo personal. La cita es el lunes 26 de octubre en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Ballet Folklórico de México celebrará 75 años de historia con gira por 24 ciudades de EEUU

Personalidades defienden a escritora Sally Rooney, vetada en Reino Unido

Carlos Rivera y Mau y Ricky reivindican el pop como el género que "llega a más personas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
DEMOLERÁN LA PLANTA

Incinerador en Doral: Miami-Dade mantiene su veto y abre otro capítulo en la polémica

El presidente de Argentina, Javier Milei.
POLÍTICA

Milei desafía a Lula a días del balotaje que podría llevar a Bolsonaro al poder

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Te puede interesar

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

Por Leonardo Morales
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?