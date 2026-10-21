miércoles 21  de  octubre 2026
LITERATURA

Personalidades defienden a escritora Sally Rooney, vetada en Reino Unido

Los libros de Rooney dejaron de distribuirse en el territorio debido a su respaldo al grupo proscrito Palestine Action

LONDRES.- Más de 150 personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo expresaron este miércoles su apoyo a la escritora irlandesa Sally Rooney, cuyos libros dejaron de distribuirse en el Reino Unido debido a su respaldo al grupo proscrito Palestine Action.

"Sally Rooney es una escritora, no una terrorista", afirman los firmantes en una breve carta abierta publicada en la web de la revista británica The New Statesman.

Lee además
PATRIMONIO

Ballet Folklórico de México celebrará 75 años de historia con gira por 24 ciudades de EEUU

La compañía, que viaja con más de 50 integrantes, actuará en febrero en Modesto, Santa Bárbara, Los Ángeles, Chico, Davis, Berkeley, San Luis Obispo, entre otras
Fredericksburg, Texas.
VIAJES

Fredericksburg, atractivo destino para una buena escapada

Entre los firmantes figuran grandes nombres de la literatura internacional, como la poeta canadiense Anne Carson, la francesa Annie Ernaux (ambas premio Nobel de Literatura), el británico Julian Barnes, la india Arundhati Roy y el irlandés Colm Tóibín.

El manifiesto también reúne a figuras del deporte, del cine y de la televisión, entre ellas el exfutbolista británico Gary Lineker.

Los firmantes reaccionan al anuncio realizado la semana pasada sobre el cese de la venta de las obras de Sally Rooney en el Reino Unido, como consecuencia de su apoyo a Palestine Action, organización prohibida en el país.

El gobierno laborista declaró a Palestine Action organización "terrorista" en julio de 2025, tras varios actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea.

Desde entonces, está prohibido prestar apoyo financiero o material al movimiento.

Derechos de autor

En agosto de 2025, la escritora había anunciado en un artículo publicado en The Irish Times su intención de destinar parte de sus derechos de autor, incluidos los ingresos procedentes de las adaptaciones televisivas de sus novelas, a la organización propalestina.

En su carta, los firmantes denuncian una medida "basada en una legislación antiterrorista mal concebida y draconiana" que, a su juicio, constituye "un ataque a los principios fundamentales de la libertad de expresión, que durante tanto tiempo se han dado por sentados en este país".

"Rechazamos categóricamente la censura, ya sea directa o indirecta", añaden, y piden al gobierno laborista de Andy Burnham que "cambie de rumbo y modifique la legislación que nos ha llevado a este absurdo represivo".

Desde la prohibición de Palestine Action, más de 3.700 personas fueron detenidas durante manifestaciones de apoyo al grupo, según el colectivo Defend Our Juries.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, emprendió una batalla judicial contra el gobierno para lograr que se anule la prohibición, por lo que está prevista una vista a principios de noviembre ante el Tribunal Supremo británico.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

George Clooney filma en Nueva Jersey nueva película basada en famoso bestseller

Christina Applegate dice que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

El Teatro Real de Madrid lleva a Miami el alma de España y la magia de Oriente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.
ELECCIONES

Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
CORRUPCIÓN

Jorge Giménez, protegido de Delcy Rodríguez, protagoniza millonario entramado con PDVSA

El presidente de Argentina, Javier Milei.
POLÍTICA

Milei desafía a Lula a días del balotaje que podría llevar a Bolsonaro al poder

El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.
FÚTBOL

PSG le baja los pies a la tierra al Barcelona en la Champions

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
DEMOLERÁN LA PLANTA

Incinerador en Doral: Miami-Dade mantiene su veto y abre otro capítulo en la polémica

Te puede interesar

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

Por REYES UREÑA
Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?

Imagen referencial.
REVÉS JUDICIAL

Tribunales frenan polémica medida sobre vacunas escolares en Florida: qué pasará ahora

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, interviene durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2026
RELACIÓN BILATERAL

México marca una línea roja en la negociación comercial con EEUU: el narcotráfico queda fuera

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.
ELECCIONES

Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones