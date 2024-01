Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Entrega de Premios

La Editorial El Ateje, establecida en Miami, hará entrega de los Premio Editorial El Ateje 2023, el viernes 19, a las 8 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. Los galardonados en las categorías de poesía, narrativa y teatro, son los escritores Pío E. Serrano, residente en Madrid, España; José Abreu Felippe, de Miami y Héctor Santiago, dramaturgo establecido en Nueva York. La Editorial El Ateje reconoce la trayectoria literaria de aquellos escritores cubanos exiliados, que han contribuido a las artes fuera de Cuba. Entrada gratis.

Estreno en el Trail

La obra Laponia, cubanos en el polo de Cristina Clemente y Marc Angelet y dirigida por Alexis Valdés, cuenta la historia de “Mónica, Germán y su hijo de cinco años Martín que han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Ana, su compañero finlandés Olavi y la hija de los dos, Ana de cuatro años”. La comedia tiene como tema central “el debate de si se debe educar a los hijos fomentando la existencia de la magia y del propio Santa Claus como se asume socialmente, o bien si es preferible dejar la imaginación a un lado para evitar que los niños vivan una mentira”. La nota concluye que “las dos parejas contrapondrán dos maneras de educar a los hijos totalmente opuestas, debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones, los valores familiares, e inevitablemente saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar”. Actúan Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo, Lieter Ledesma. Funciones viernes 19 y sábado 20 a las 8 pm, y domingo 21, a las 5 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. Boletos desde $45.

Cierra el circo Italia

Las últimas funciones de la temporada del Cirque Italia Water Circus en los terrenos del Miami Seaquarium, tendrán lugar este fin de semana. La carpa circense bajará tras su última función la tarde del domingo 21 de enero para visitar otras ciudades. Magia, equilibristas y acróbatas, desafían la gravedad y disparan la adrenalina de la audiencia. Los precios, horarios y promociones, deben consultarse en la página de los organizadores: gold.cirqueitalia.com/?cid=SMA. Boletos comienzan en $15. El Water Circus se presenta en el 4400 Rickenbacker Cswy., Miami, 33149.

Honrando a José Martí

El PEN de Escritores Cubanos en el Exilio comienza sus actividades culturales del 2024, con un homenaje al Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, en el 171 aniversario de su natalicio. El Dr. Santiago Cárdenas ofrecerá la charla La niña de Guatemala y Martí, y el profesor Emilio Sánchez disertará sobre Martí: bajo el cerco del olvido. Por su parte, los escritores Sara Martínez Castro y Julio Estorino, leerán poemas de Martí. Sábado 20 de enero, a las 3 pm, en la biblioteca de Westchester, 9445 Coral Way, Miami, 33165. Evento abierto al público.

Bajo terapia

Lleno total fue el estreno en Teatro 8 de la comedia Bajo terapia del dramaturgo argentino Matías del Federico, bajo la dirección de Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales, quienes también integran el elenco, que completan Claudia Albertario, Gabriela González, Gabriel Martina y Saúl Mauricio Mendoza. En la obra, tres parejas se reúnen en un mismo lugar para tratar sus problemas y conflictos, pero la sesión resulta bastante inusual, pues la psicóloga ha dejado una serie de sobres con instrucciones que los pacientes deben seguir, “Lo que comienza como una terapia convencional rápidamente se convierte en un caos lleno de sorpresas y también humor”, señala la promoción. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Funciones el sábado 20 a las 8:30 y domingo 21 a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841.

Festival de cine judío

La 27 edición del Miami Jewish Film Festival ya comenzó y se extenderá hasta el 25 de enero. Durante el Festival se proyectarán 94 largometrajes y 26 cortometrajes. Para el sábado 20, en el Temple Beth Am, se proyectará a las 7:30 Remembering Gene Wilder. A la misma hora, en el Miami Theater Center, Avenue of the Giants; en el O Cinema South Beach, la película Charlotte Salomon: Life and the Maiden y en Michael-Ann Russell JCC, el filme The Boy in the Woods, estas últimas de la jornada sabatina, también a las 7:30. Toda la programación, con la ficha de las películas, así como fechas, horarios y dirección de las salas de proyección, se puede consultar en la página web https://miamijewishfilmfestival.org/

Encuentro con escritores

El sistema de Bibliotecas Públicas del Condado Miami Dade, invita a conocer a más de 50 autores locales que se presentarán en un evento destinado para que el público conozca e interactúe con algunas figuras literarias que tejen la “la próspera cultura literaria del condado de Miami-Dade”, indica la nota promocional. La mayoría de los participantes son escritores que impulsan sus obras en inglés y otros hispanos que también escriben en inglés. La jornada tendrá lecturas de poesía, charlas, encuentro con editores y poetas que escriben para los niños. Sábado 20 de enero, entre la 1 y las 5 pm, en la biblioteca central, 101 West Flagler Street, Miami 33130. Más información en el portal www.mdpls.org/author-fair.

Más teatro en el Tower

La obra Tango perdido del muy reconocido dramaturgo argentino Mario Diament se presenta en el Teatro Tower de La Pequeña Habana, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135, con las actuaciones de los actores venezolanos Lupita Ferrer y Raúl González y la dirección de César Cierra. El espectáculo se mantendrá en cartelera hasta el 28 de enero. La obra se enfoca en el encuentro de Valeria Durand (una diva del cine latinoamericano, que vive retirada de la vida pública en un viejo hotel en Miami), y Diego Goldstein (un periodista que la entrevista tras décadas de silencio y un misterioso escándalo). La relación entre Valeria, y Diego, creará un juego dramático articulado con maestría en el que la sorpresa y los giros sacudirán al público. Funciones sábado 20 y domingo 21, a las 8 pm.

Piano bar

El cantante y compositor cubano Lázaro Horta conduce cada mes el espectáculo Piano Bar, en el centro Alfaro’s, 1604 SW 8 Street, Miami, 33135, donde canta sus composiciones y tiene invitados especiales desde hace ya seis años. En esta ocasión Horta estará con “su invitado de lujo, Pancho Céspedes”. El intérprete de La vida loca que reside en México, visita Miami para compartir el Piano Bar de Lázaro Horta. Domingo 21, a las 6:30 pm. Reservaciones en el (305) 642-2151.

Tertulia con vino

La serie Tómate una copa (en casa) y escribe mejor, que organiza la Feria Internacional del libro de Miami, tendrá su primera tertulia del año con la escritora Kathy Serrano, quien conducirá el encuentro bajo el tema: De casas, muñecas y otros fantasmas. Los promotores invitan a una “tertulia literaria guiada donde confluyen comunidad, destreza y creatividad”. Martes 23 de enero, a las 7 pm, será el encuentro virtual con la escritora, actriz y directora de teatro peruano-venezolana Kathy Serrano. Link de acceso online: https://bit.ly/3OkThjp

Mujeres exitosas

La Universidad de Miami realizará el encuentro Cuban American Women Making History, con la participación de destacadas figuras femeninas del mundo académico, cultural y empresarial, entre ellas Arnhilda Badía, Adriana Bosch, Aida Levitán, Uva de Aragón, Eneida Roldán y Ana Veiga Milton, quienes integrarán el panel The Participation of Cuban American Women in the U.S. Labor Force and the Importance of their Engagement in Today’s Society, moderado por Liliam M. López. Jueves 25 de enero, a las 6 pm, en la biblioteca Otto G. Richter, de la Universidad de Miami, en el segundo piso del 1300 Memorial Drive Coral Gables, 33146. Se requiere registración en el portal https://events.miami.edu/event/cuban_american_women_making_history.

Tertulia poética

Creation Art Center en colaboración con el Círculo Literario Iberoamericano, invitan a la Tertulia Poética de Miami, conducida por Mercedes Minota, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. El público asistente podrá disfrutar de lectura de poesía, así como, de desearlo, leer sus propios poemas durante la sesión de micrófono abierto. Jueves 25 de enero, a las 7 pm. Entrada gratis.