Los actores mejor pagados de la última década

2020: Dwayne Johnson

En este año, el actor Dwayne Johnson encabezó la lista por segundo año consecutivo al registrar un ingreso de 87.5 millones de dólares, de los cuales 23.5 millones llegaron por su papel como un agente de la Interpol que persigue ladrones de arte en Red Notice, película original de Netflix.

La Roca Johnson.jpg En esta foto de archivo, el actor Dwayne "La Roca" Johnson asiste al estreno de San Andreas de Warner Bros. Pictures en el Teatro Chino TCL el 26 de mayo de 2015 en Hollywood, California. Johnson es uno de los actores mejor pagado en la industria del cine. AFP/Frazer Harrison

2019: Dwayne Johnson

En 2019, Dwayne Johnson "La Roca" desplazó a George Clooney y se ubicó como el mejor actor pagado al conseguir una ganancia de 89.4 millones de dólares; es decir, 1.9 millones de dólares más que lograría en 2020.

"Sin duda, Johnson es el gran triunfador del cine mundial este año (2019), y gran parte de este éxito se debe a la manera de gestionar sus contratos. “La Roca” ha conseguido una fórmula de pago por la que recauda unos ingresos iniciales de hasta 23.5 millones de dólares y controla hasta el 15% del grupo de películas de franquicias de gran recaudación, incluida Jumanji: Welcome to the Jungle, con unas ganancias mundiales de 962.1 millones de dólares. Además, Jonhson ingresa 700.000 dólares por episodio por Ballers de HBO y cantidades de siete cifras por su línea de ropa, zapatos y auriculares con Under Armour", reseñó Forbes en 2019.

Dwayne "The Rock" Johnson AP El actor Dwayne “La Roca” Johnson. AP/Richard Shotwell/Invision

2018: George Clooney

"Clooney y "The Rock" vencen a los Avengers: los actores mejor pagados de 2018", así tituló Forbes en su edición mexicana de 2018.

Según la revista, George Clooney obtuvo en 2018 un salario de 239 millones de dólares entre el primero de junio de 2017 y el primero de junio de 2018.

"Es posible que George Clooney no haya logrado un éxito en años, pero su billetera no se ha dado cuenta. Gracias a la transacción de hasta 1.000 millones de dólares por el Tequila Casamigos que cofundó, Clooney obtuvo un salario de 239 millones de dólares", publicó la edición.

George Clooney AP El actor George Clooney. El 23 de diciembre de 2020 se estrenó la película The Midnight Sky. AP/Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

2017: Mark Wahlberg

En 2017 le tocó a Mark Wahlberg. El actor amaceró 68 millones de dólares para la fecha.

Forbes indicó que Wahlberg, nativo de Boston, registró su pago más alto debido a los beneficios de películas como Transformers: The Last Knight y Daddy’s Home 2. "La primera pudo haber obtenido una miserable calificación de 15% en Rotten Tomatoes y el más bajo de la franquicia, pero Wahlberg no necesita preocuparse, la compensación fija significa que se beneficia incluso cuando las películas no venden bien", publicó la revista.

Mark Wahlberg-AP.jpeg En esta fotografía de archivo del 18 de diciembre de 2017, Mark Wahlberg llega al estreno mundial de All the Money in the World en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California. AP/Jordan Strauss/Invision/Archivo

2016: Dwayne Johnson

En esta oportunidad Johnson logró recaudar 64.5 millones de dólares.

Para 2016, el actor duplicó sus ganancias gracias a las películas Central Intelligence y Baywatch: Guardianes de la bahía, además de la octava entrega de Fast & Furious.

Dwayne Johnson y Emily Blunt asisten a un evento de Walt Disney Studios AP: Richard Shotwell, Archivo (agosto, 2019) .jpg Dwayne Johnson y Emily Blunt asisten a un evento de Walt Disney Studios. AP/Richard Shotwell, Archivo

2015: Robert Downey Jr.

Por cuatro años consecutivos, Robert Downey Jr. se posicionó como el mejor pagado en la industria. El intérprete tuvo una ganancia de 80 millones de dólares.

"Aunque China puede ser el hogar cinematográfico de Jackie Chan, el apetito por cine del gigante asiático llevó a la Avengers: Age of Ultron de Downey a recauadar 240 millones de dólares solo en la República Popular de China, asegurando a Downey el primer sitio en la lista de actores mejor pagados del mundo", publicó Forbes en 2015.

Robert Downey Jr.-AP.jpeg El actor Robert Downey Jr. posa durante la ceremonia de la huella de su mano en la rueda de prensa de Disney Legends el viernes 23 de agosto de 2019 en Anaheim, California. AP/Chris Pizzello/Invision

2014: Robert Downey Jr.

Entre junio de 2013 y junio de 2014 el intérprete de Iron Man obtuvo 75 millones de dólares.

"Si hay un actor que ha demostrado ser in-dis-pen-sa-ble, es Robert Downey Jr., quien ha ganado millones interpretando a Iron Man y, por segundo año consecutivo, encabeza la lista de actores mejor pagados de Forbes", indicó la revista en 2014.

Robert Downey Jr.-AP 2014.jpeg Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra al Dr. John Dolittle, interpretado por Robert Downey Jr., a la derecha, con Jip, con la voz de Tom Holland, en una escena de Dolittle. AP/Universal Pictures

2013: Robert Downey Jr.

Manteniendo su posición, para 2013 Robert Downey Jr. capitalizó 75 millones de dólares. Lo que hizo que Dwayne Johnson se ubicara en el segundo lugar con 52 millones de dólares.

Robert Downey Jr.-AP 2013.jpeg Esta imagen publicada por Disney muestra a Robert Downey Jr. en una escena de Avengers: Endgame. AP/Disney/Marvel Studios

2012: Robert Downey Jr.

Sin duda alguna Avengers ha sido uno de los mejores proyectos financieros para el actor. En dicho año, la película fue la tercera más taquillera, lo que hizo que el artista mantuviera una ganancia de 75 millones de dólares.

Robert Downey Jr.-AP 2012.jpeg En esta foto de archivo del 22 de abril de 2019, Robert Downey Jr. firma autógrafos al llegar al estreno de Avengers: Endgame en el Centro de Convenciones de Los Angeles. AP/Chris Pizzello/Invision/Archivo

2011: Leonardo DiCaprio

En 2011, Leonardo DiCaprio asume el título del actor mejor pagado al registrar una ganancia de 77 millones de dólares gracias a las películas Shutter Island y e Inception.

Ambos filmes hicieron que el ganador del Oscar lograra por primera vez dicho posicionamiento.

leonardo dicaprio en el estreno de Ice on Fire AP Jordan Strauss Invision Archivo, junio 2019.jpg Esta foto de archivo del 5 de junio de 2019 muestra a Leonardo DiCaprio en el estreno de Ice on Fire en Los Angeles. AP/Jordan Strauss/Invision

2010: Johnny Depp

El inicio de esta década lo encabezó Johnny Depp. La saga Pirates of the Caribbean hizo que el intérprete ganara 75 millones de dólares entre junio de 2009 y junio de 2010.