Los escándalos más sonados de la última década

Quizás, muchos de los usuarios no recuerden -así que es oportuno este repaso- cuando sus personalidades más queridas protagonizaron momentos que sorprendieron a más de uno.

2020

Detienen a Eleazar Gómez por agredir a su novia. Sin duda, uno de los mayores escándalos del ciclo de 365 días que termina. El 5 de noviembre el actor fue a la cárcel luego de agredir e intentar estrangular a su novia, Stephanie Valenzuela. Gómez fue despedido de La mexicana y el Güero por esta razón.

Eleazar Gómez.jpg El actor y cantante mexicano Eleazar Gómez. Captura de pantalla/ Instagram @eleazargomez333

2019

Pablo Lyle fue acusado de homicidio involuntario. El 30 de abril iba al aeropuerto de Miami y le dio una golpiza a Juan Gerardo Hernández, de 63 años, quien murió tres días después. El actor quedó bajo arresto domiciliario en Estados Unidos mientras que su esposa e hijo están en México. El caso aún no concluye.

2018

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorcian en medio de fuertes declaraciones. Los actores protagonizaron un amor de telenovela durante 10 años, pero en octubre de ese año finiquitaron su divorcio, sin embargo, ambos han estado en la palestra pública debido a las fuertes declaraciones que han hecho el uno del otro. Dos años después, de la expareja todavía sigue protagonizando escándalos.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto. (UNIVISION) Geraldine Bazán y Gabriel Soto. (UNIVISION)

2017

Abusos sexuales en Hollywood. El otoño trajo la denuncia de numerosas actrices contra Harvey Weinstein, uno de los productores y magnates de la industria en Hollywood. Esta denuncia, publicada en The New York Times, encendió la llama que consiguió derrumbar el mito de las “figuras intocables” y derivó en el movimiento global #MeToo en contra de cualquier tipo de abuso contra las mujeres. Las redes sociales han sido medios fundamentales de denuncia. Ashley Judd, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie fueron hostigadas por Weinstein en la década de los 80; Rose McGowan denunció que la violó en los 90; la presentadora Lauren Silva dice que la acosó en 2007 y Cara Delevigne figura entre las denunciantes de años recientes.

Weinstein.jpeg En esta foto del 7 de enero de 2020, Harvey Weinstein llega a la corte para el inicio de la selección del jurado en su juicio por abuso sexual en Nueva York. AP/Seth Wenig, Archivo

2016

Angelina Jolie y Brad Pitt se divorcian. Angelina Jolie solicitó el divorcio de su esposo, Brad Pitt, tras dos años de matrimonio y 12 de estar juntos. El hecho sucedió en medio de la polémica que indicaba violencia doméstica por parte del actor en contra de sus hijos. Aunque hoy por hoy, pareciera que las aguas se han calmado, en su momento fue uno de los más grandes escándalos del mundo del espectáculo.

Angelina Jolie and Brad Pitt.jpeg En esta foto de archivo del 12 de mayo de 2014, Brad Pitt y Angelina Jolie asisten al estreno de "The Normal Heart" de HBO Films en el Teatro Ziegfeld de Nueva York. AP/Evan Agostini/Invision

2015

Bruce Jenner recurre a la reasignación de sexo. El exatleta olímpico impactó al mundo al revelar su deseo de convertirse en mujer. Protagonizó la portada de la revista Vanity Fair y luego, hizo su propio reality donde detalla todo el proceso de transición llamado I Am Cait.

Caitlyn Jenner.jpeg En esta foto de archivo del domingo cuatro de marzo de 2018, Caitlyn Jenner llega a la Vanity Fair Oscar Party en Beverly Hills, California. AP/Evan Agostini/Invision

2014

Amenazan a Belinda con publicar video sexual. Ese año, la cantante casi termina en la cárcel por no pagar impuestos y además fue amenazada con la publicación de un video erótico que supuestamente protagonizó con su ex, el futbolista mexicano Giovanni Dos Santos. Uno de los grandes escándalos en su momento.

belindalupillo.jpg Belinda y Lupillo Rivera durante la final de la competencia de canto "La Voz". CAPTURA DE PANTALLA CANAL DE YOUTUBE AZTECA UNO

2013

Luis Fonsi vs. Adamari López. En enero de 2013, Luis Fonsi decidió responder a las declaraciones de su exesposa Adamari López, con respecto a su libro autobiográfico Viviendo. Entre otras cosas, la actriz dijo que, durante su lucha contra el cáncer, el cantante le confesó que no la deseaba como mujer y que luego terminó con ella por teléfono. Posteriormente, Fonsi negó la acusación, a través de un diario boricua. "'Yo no te deseo como mujer’… Esas palabras JAMÁS salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente. ¿Cómo es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella?".

admari lopez: cortesia latin iconos.jpg Adamari López. Cortesía/Latin Íconos

2012

Paulina Rubio y sus problemas legales. Su esposo Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera radicó una demanda de divorcio en la que pedía la custodia única del hijo de ambos. Paulina contrademandó a Colate y se negó a ceder la custodia de Andrea Nicolás. A la vez, la cantante ha pasado gran parte del año lidiando contra una demanda por presunto incumplimiento de contrato, al no presentarse en un concierto previsto en Colombia en el 2010. En el mes de noviembre, nuevamente Paulina se vió envuelta en un pleito legal, esta vez por presuntamente agredir a un exempleado y no pagarle el salario adecuado. Para "La chica dorada" los escándalos nunca acaban. Por una razón o por otra, siempre se comenta de ella.

Paulina Rubio AFP La cantante mexicana Paulina Rubio a su llegada a la Alfombra Roja de los Latin Billboard 2020. Rodrigo Varela / Getty Images via AFP

2011

Jennifer López y Marc Anthony anunciaron su divorcio. La pareja se separó en buenos términos, pero después, el salsero se molestó porque "La diva del Bronx" llevó al bailarín Casper Smart a vivir con sus hijos Emme y Max. Luego, salió humo blanco entre la expareja.

jlo ap .jpeg Jennifer López durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 2 de febrero de 2020 en Miami Gardens, Florida. AP/ Charlie Riedel

2010

Ricky Martin salió del clóset. El exintegrante de Menudo concedió una entrevista a una televisora, en la que habló abiertamente de sus preferencias sexuales, y de como logró obtener el valor para decirlo a los medios de comunicación y a sus fans. Y aunque en la actualidad, el artista es un hombre casado y el orgulloso padre de cuatro hijos, en su momento, su confesión fue uno de los grandes escándalos del año en el que la reveló.