Los Ángeles Azules y Belinda lanzan "Por Ella", segundo sencillo del Mundial 2026

Imagen oficial de "Por Ella", canción de Belina y Los Ángeles Azules

MIAMI.- Por ella, el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 abre una nueva fase dentro de la propuesta musical del torneo. La canción, publicada bajo el sello Def Jam Recordings, combina el talento de Belinda, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios Grammy.

Tanto la canción como el videoclip ya se pueden disfrutar en los principales servicios de streaming, listos para acompañar celebraciones en todo el mundo.

Por ella fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, dando lugar a una banda sonora vibrante y universal a medida que crece la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial. Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”, expresó Belinda.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron, por su parte, Los Ángeles Azules.

"México para el mundo"

Por Ella aporta al álbum una identidad profundamente mexicana en español y encarna el espíritu del lema “De México para el mundo”.

La canción inaugura además la primera de varias contribuciones del productor ejecutivo y creador de éxitos puertorriqueño Tainy, cuya trayectoria galardonada incluye colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional.

El álbum, que reúne una amplia variedad de voces de todo el mundo, se seguirá presentando mediante varios lanzamientos en las próximas semanas.