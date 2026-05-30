sábado 30  de  mayo 2026
MÚSICA

Grupo Niche se suma a la evolución de la salsa sin abandonar su sonido

Más que palabras fue producido durante tres años por José Aguirre junto a Yanila Varela, hija del fundador de la orquesta, el fallecido Jairo Varela

Los integrantes del Grupo Niche Adolfo Fito Echeverría, Luis Araque, y Alejandro Iñigo, posan junto al director musical de la agrupación, José Aguirre, durante una entrevista con EFE este martes, en Miami (EE.UU.).&nbsp;

Los integrantes del Grupo Niche Adolfo 'Fito' Echeverría, Luis Araque, y Alejandro Iñigo, posan junto al director musical de la agrupación, José Aguirre, durante una entrevista con EFE este martes, en Miami (EE.UU.). 

EFE/Alicia Civita

MIAMI.- El Grupo Niche apuesta por la evolución de la salsa sin abandonar los sonidos clásicos que han definido su identidad por más de cuatro décadas en Más que palabras, su primer disco con canciones inéditas en más de cinco años.

"Nosotros vamos siempre buscando nuevos públicos, buscando ser vanguardistas, pero sin abandonar los sonidos y elementos que le dieron su sonido original (al grupo)", dijeron en entrevista con EFE el productor musical José Aguirre y los cantantes Luis Araque, Alex Torres, Alejandro Íñigo y Fito Echeverría.

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"No grabamos un álbum cada año ni cada dos. Ahora estamos prácticamente haciendo un álbum inédito cada cinco años. Sabemos el compromiso que requiere eso, darle nueva música a la gente, pararnos en el pedestal que ya tiene el grupo, con tantos éxitos", indicó Aguirre.

"Pero además, vivimos en una presión psicológica todo el tiempo. Nos tienen como que hay que ser millonario a los treinta años. Les queremos recordar a la gente que las cosas más valiosas de la vida son gratis: la familia, el aire, una montaña, un río", subrayó el productor, al rechazar el concepto de que hay que sacar música "todo el tiempo".

Producción

Más que palabras fue producido durante tres años por Aguirre junto a Yanila Varela, hija del fundador de la orquesta, el fallecido Jairo Varela, y llega en un momento en el que la salsa vuelve a conectar con nuevas generaciones, gracias a plataformas digitales, festivales internacionales y artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Nathy Peluso, entre muchos otros.

Una de las principales apuestas al cambio fue hacer que los cuatro vocalistas participaran prácticamente en todas las canciones, con lo que rompen una de las estructura más tradicionales del genero: la del solista.

"Con esto no solo estamos evolucionando, sino que también estamos reflejando la realidad actual de Grupo Niche. Somos un grupo muy compacto. En el escenario, nos miramos y ya sabemos qué hacer. Somos una unidad", agregaron.

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El grupo se encuentra actualmente en una gira internacional que, según contaron, incluye presentaciones en Estados Unidos y en Centroamérica.

Entre los conciertos más esperados están su presentación en Cali, el 11 de julio, y el concierto Salsa Spectacular en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde compartirán escenario con Peluso.

"Niche está preparando un concierto tan especial como se merece un espacio tan icónico. La gente puede esperar un show formidable", señaló Araque.

Después llegarán fechas en Connecticut y Pensilvania, antes de viajar a Europa en agosto para participar en el festival Lakelive en Suiza y en la Fiesta Nacional de Ecuador en Barcelona. Ese mismo mes también tienen tres conciertos en Perú. En octubre regresan a Chicago y al sur de Florida, donde se presentarán el 31 de octubre en el teatro del estadio Hard Rock.

El repertorio de la gira combina clásicos como Cali Pachanguero con canciones del nuevo disco, una producción que explora el romance, la desigualdad social, los homenajes a Colombia y la celebración colectiva.

"Tenemos desde elementos de música clásica, una de mis pasiones, hasta aportes esenciales del Pacífico, vitales para los fundamentos de esta institución", explicó Aguirre.

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Temas como Realidad-Es cuestionan las presiones sociales contemporáneas desde una mirada crítica y escéptica, mientras que Barranquilla está de moda incorpora sonidos de la costa atlántica colombiana. Por su parte, Last Night recupera la sensibilidad romántica del Grupo Niche de los 90 e incluye arreglos grabados con la Budapest Scoring Orchestra.

Otras canciones, como Tenías que llegar tú, rescatan el mambo clásico, mientras que Hasta que se apague mi voz incorpora elementos históricos de la agrupación, como el tres cubano y las secciones tradicionales de trombones.

Para el Grupo Niche, la evolución de la salsa no implica abandonar sus raíces ni intentar sonar diferente. "No pasa por disfrazarla de otro género, sino por entender que su historia siempre ha sido de transformación", afirmaron.

Por eso, aseguraron que "quien mire este álbum va a encontrar mucha tradición, pero también va a encontrar mucho de hacia dónde queremos llevar la música, no solo de Niche, sino el género de la salsa como tal".

FUENTE: EFE

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