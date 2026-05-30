sábado 30  de  mayo 2026
REALEZA

Princesa Leonor debuta en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

La presencia de la princesa de Asturias no fue una sorpresa. El 27 de mayo, la Casa Real informó que la heredera al trono se sumaría a los reyes en la tribuna presidencial

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Europa Press/Adrián Irago
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el día de San Fernando, patrón del Arma de Ingenieros y figura emblemática para las Fuerzas Armadas, España conmemora el Día de las Fuerzas Armadas 2026 (DiFAS26) con un tradicional desfile en la ciudad de Vigo que estuvo presidido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

No obstante, este año la conmemoración contó con el debut de la princesa Leonor, marcando un paso más en su camino a convertirse en jefa de Estado.

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El rey Felipe VI participó con el uniforme del Ejército de Tierra, mientras que la princesa Leonor usó el uniforme de alumna de la Academia General del Aire y del Espacio, donde culmina sus estudios castrenses para completar la formación militar que la ley le exige.

El traje gris lleva dos aves bordadas, distintivo que identifica a los alumnos de cuarto curso de la Academia, y en la manga izquierda resalta la V dorada de galonista, un reconocimiento que llevan los alumnos más destacados de su promoción, reseña la revista ¡HOLA!.

Por su parte, la reina Letizia una vez más apostó por utilizar un vestido que ya había lucido antes, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, específicamente en la Fiesta Nacional de 2023: un vestido azul con estampado de flores del diseñador valenciano Juan Vidal.

Debut de la princesa

La presencia de la princesa de Asturias no fue una sorpresa. El 27 de mayo, la Casa Real informó que la heredera al trono se sumaría a los reyes en la tribuna presidencial.

"Aunque no es su primer acto castrense —ha participado en varios desfiles del 12 de Octubre—, sí es su primer Día de las Fuerzas Armadas, y lo hace como alumna en formación militar avanzada en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde actualmente se encuentra destinada", recuerda el magazine.

Este es el primero de los muchos compromisos institucionales que la futura reina de España asumirá en su despedida de la región tras culminar su formación.

El 3 de junio será honrada con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, y posteriormente, explica ¡HOLA!, será distinguida en San Javier con la Medalla de Oro de la Villa, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y el título de Hija Adoptiva del municipio.

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