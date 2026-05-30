Lo que se sabe de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- En medio de compromisos profesionales, Dua Lipa y Callum Turner también concentran su energía en el día más especial de su relación: la celebración de su boda. Según informa ¡HOLA!, la pareja se dirá el 'sí, acepto' el fin de semana del 5 al 7 de junio en Sicilia.

Aunque en principio la pareja apostaba por una boda íntima, una fuente aseveró al Daily Mail que los artistas quieren festejar por todo lo alto su amor. Ahora va a ser un evento enorme y lujoso que durará tres días".

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La razón por la que han escogido Italia como escenario, siendo ambos británicos, parece estar vinculada a un encanto que la intérprete de Training Season siente por la isla, pues la ha visitado en múltiples oportunidades.

Detalles de la celebración

El Daily Mail destaca que Lipa y Turner han alquilado varios recintos para los días de celebración; sin embargo, todo se mantiene en secreto por seguridad.

Pese a esto, el medio italiano Giornale di Sicilia asegura que los posibles escenarios de la velada serán la Galleria d'Arte Moderna (GAM) y el hotel Villa Igiea, un palacio construido a finales del siglo XIX.

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Aunque no se conoce con exactitud los detalles en torno al festejo, ha trascendido que entre la lista de invitados se encuentran Charli XCX y Tove Lo, entre otras grandes estrellas de la industria del entretenimiento.

Asimismo, medios británicos señalan que posiblemente Elton John tenga una actuación especial.

Compromiso

En verano de 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor Callum Turner tras un año y medio de relación.

Medios locales aseguran que la propuesta se llevó a cabo en diciembre de 2024. Turner dio a la intérprete un llamativo anillo, con el que la cantante develó el compromiso en una entrevista que concedió a Vogue.

"Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial", comentó.

"Nunca he sido una persona que haya pensado mucho en una boda o soñado con qué tipo de novia sería. De repente estoy como: 'Oh, ¿qué me pondría?'", agregó.

Se especula que el look nupcial estará a cargo de Donatella Versace, con quien Dua Lipa mantiene una estrecha relación.