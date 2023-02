Los artistas latinos favoritos en los Grammy 2023

Álbum del año

En esta categoría, el puertorriqueño Bad Bunny no la tendrá fácil, pues se medirá con intérpretes de la talla de Beyoncé, Adele, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Lizzo, Harry Styles y Abba con la producción discográfica Un verano sin ti.

Mejor nuevo artista

La brasileña Anitta y el cantautor mexicano-estadounidense Omar Apollo son los dos latinos que representarán a la comunidad hispana en la categoría Mejor nuevo artista. Ambos, competirán con DOMi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Maneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Mejor álbum de música pop latina

Como su propia categoría lo indica, en este renglón la competencia estará entre intérpretes del habla español. El Grammy podría ser para Christina Aguilera, por Aguilera; Rubén Blades y Boca Livre, por Pasieros; Camilo, por De adentro pa' afuera; Fonseca, por Viajante; y Sebastián Yatra, por Dharma+.

Mejor álbum de música urbana

Por la naturaleza y origen del género, en esta categoría también competirán puros latinos: los puertorriqueños Rauw Alejandro, Bad Bunny, Daddy Yankee y Farruko competirán por sus producciones discográficas Trap Cake, Vol. 2, Un verano sin ti, Legendaddy y La 167, respectivamente. Mientras que el colombiano Maluma lo hará por The Love & Sex Tape.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

El alimento, de Cimafunk; Tinta y tiempo, de Jorge Drexler; 1940 Carmen, de Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; Los años Salvajes, de Fito Páez; y Motomami, de Rosalía serán los discos y latinos que se medirán en dicha categoría.

Mejor película musical

Acá, la española Rosalía será otra artista que no la tendrá fácil al medirse con Adele, por Adele One Night Only; Justin Bieber, por Our World; Billie Eilish, por Billie Eilish Live At The O2; Neil Young y Crazy Horse, por A Band A Brotherhood A Barn; y Jazz Fest: A New Orleans Story, producida por varios artista.

La cantante de Malamente, competirá con Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance).