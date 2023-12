Los escándalos más notables en el mundo del espectáculo este 2023

Nominaciones a los Óscar 2024 deja fuera a las mujeres en categoría a Mejor director

El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la 95.ª edición de los Premios Óscar. En enero, la Academia dio a conocer las nominaciones; sin embargo, la categoría a Mejor director se empañó por una controversia.

"Ninguna mujer fue nominada al Óscar a Mejor director, una ausencia que rápidamente provocó expresiones de rabia y denuncias de sexismo en las redes sociales. El tema ha generado críticas a lo largo de los años. Hasta hace dos años, la estadounidense Kathryn Bigelow había sido la única mujer en ganar el máximo premio de dirección de Hollywood, que recibió en 2010 por Vivir al límite", reseñó AFP, tras darse a conocer las nominaciones.

Jimmy Kimmel-Óscar-AP.jpg El presentador Jimmy Kimmel, centro, en el escenario durante un número en los premios Óscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. AP/Chris Pizzello

Selena Gómez rechaza acoso y amenazas hacia Hailey Bieber

A finales de marzo salió a relucir un conflicto entre Selena Gómez -expareja de Justin Biebe- y Hailey Bieber: ante presuntos celos, la modelo aseguró que fue víctima de hostigamiento y amenazas en redes sociales incitados por la cantante, algo que la intérprete de The Heart Wants What It Wants repudió en una publicación en su Instagram, mostrando su apoyo, por primera vez, a la esposa de su exnovio.

Selena Gómez La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez llega a la 80ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 10 de enero de 2023. AFP/Frédéric J. Brown

Sound of Freedom y la presunta donación de un secuestrador de niños

La película Sound of freedom, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, logró en su estreno una recaudación de 14,2 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Pero este logro para el cine independiente latinoamericano no fue suficiente.

Tras llegar a algunas salas de cines, en julio se dio a conocer que uno de los donantes para el desarrollo de la producción fue encarcelado por enfrentar cargos de secuestro de menores. Lo curioso de todo esto es que el filme narra la historia de un agente federal que se embarca en una peligrosa misión con el objetivo de rescatar a una niña que ha sido captada por una red de trata de personas.

Luego, Eduardo Verástegui explicó, a través de un video en sus redes sociales, que la productora creó una recaudación de fondos para lograr obtener el dinero necesario que permitiría la realización de Sound of Freedom sin imaginar que uno de los benefactores estaría involucrado en un crimen.

película cine sound of freedom epk.tv /Angel Studios vía Luis Bond Fotograma del filme Sound of Freedom. epk.tv /Angel Studios vía Luis Bond

Balenciaga regresa a la Semana de la Moda tras polémica colección

AFP reportó que el director creativo de Balenciaga, el diseñador georgiano Demna, volvió a las pasarelas el 1 de octubre en la Semana de la Moda de París tras la polémica desatada por una campaña que sexualizaba a los niños y lo hizo riéndose de sí mismo.

"Las explicaciones insistentes sobre lana, mignonette, entretela, pechera o el tamaño de las agujas a escoger, acompañadas con música dramática, sirvieron de fondo sonoro al desfile, en un podio cuadrado de color rojo bordado de cortinas de terciopelo. Antes del final, subió el sonido y las consignas se volvieron histéricas", describió la agencia de noticias.

Balenciaga-captura.jpg La casa de lujo francesa Balenciaga se encuentra en el punto de mira tras una campaña publicitaria con menores y accesorios de connotación sexual. Captura de pantalla/YouTube/Tu Cosmopolis

Fiscales buscan acusar nuevamente a Alec Baldwin por tiroteo en película

El 17 de octubre, AP publicó que fiscales especiales dijeron que buscan acusar nuevamente al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte a tiros de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el estudio de la película Rust en Nuevo México hace dos años.

"Los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis, con sede en Nuevo México, dijeron que presentarán pruebas a un jurado acusador en los próximos dos meses, y señalaron que hechos adicionales han salido a la luz sobre el tiroteo fatal de octubre de 2021 en el set de Rust durante el rodaje en las afueras de Santa Fe", indicó la agencia de noticias.

El actor, comediante y productor estadounidense de 65 años apuntaba con un arma a Halyna Hutchins durante un ensayo en el estudio cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin -coproductor del filme- ha dicho en reiteradas ocasiones que apretó el martillo del percutor, pero no tiró el gatillo, y el arma se disparó.

Alec Baldwin AP Alec Baldwin habla por teléfono en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe en Santa Fe, Nuevo México, luego de ser interrogado sobre un tiroteo en el set de la película "Rust" en las afueras de Santa Fe, el jueves, 10 de octubre de 2021. AP/Jim Weber/Santa Fe New Mexican

Bad Bunny arremete contra quienes usan su voz con IA

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido tema de debate durante el año, y esta novedad llegó a molestar a El Conejo Malo: el cantante arremetió en noviembre -una vez más- contra uno de sus fans por hacer viral una canción que no es suya, pero que, por medio de la IA parece serlo.

Con una computadora y un software de IA, el productor chileno Mauricio Bustos logró crear una colaboración musical: un trío entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, que rápidamente se posicionó entre lo más escuchado en Spotify y que tiene por título NostalgIA.

"Si a ustedes les gusta esa (grosería) de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos", escribió Bad Bunny en su canal de difusión de WhatsApp.

Pese al llamado que hizo el puertorriqueño, el tema superó el medio millón de reproducciones en TikTok y el millón en Spotify.

Bad Bunny El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en Indio, California, el 14 de abril de 2023. AFP/Valerie Macon

Dos personas más han denunciado a Russell Brand

El 14 de noviembre AP reportó que la BBC confirmó que dos personas más denunciaron a Russell Brand desde que se inició una investigación sobre el comportamiento del actor y comediante británico de 48 años.

La cadena dijo que registró un total de cinco quejas de abuso sexual y violación contra el artista, incluidas las de dos personas que expresaron inquietudes durante el tiempo que Brand trabajó de 2006 a 2008 en el medio británico.

"Las acusaciones contra Brand, publicadas en septiembre por los periódicos The Times y Sunday Times y en un documental de Channel 4, incluyen acusaciones de que Brand agredió sexualmente a una mujer durante una relación con él cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dijo que Brand la violó en Los Ángeles en 2012. La identidad de las acusadoras se ha mantenido confidencial", reseñó AP.

Russell Brand El comediante Russell Brand actúa en "Eddie Murphy: One Night Only", una celebración de la carrera de Murphy, en el Teatro Saban de Beverly Hills, California, el 3 de noviembre de 2012. AP/Chris Pizzello/Invision

Gira de Taylor Swift en Brasil se vio empañada por muertes, atracos y ola de calor

Nombrada la Persona del Año por la revista Time y declarada multimillonaria, Taylor Swift pasó un trago amargo en su parada en Brasil para presentar su gira Eras.

La muerte de dos personas, atracos y una peligrosa ola de calor dejaron a los fans brasileños de la estadounidense decepcionados en la etapa de tres días en Río de Janeiro, que finalizó la noche del 20 de noviembre.

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 años, fue asesinado a puñaladas en una playa de Copacabana; mientras que Ana Clara Benevides Machado, de 23 años, se enfermó durante el primer espectáculo de Taylor Swift y falleció esa mismo día en un hospital.

En un comunicado publicado en Instagram, la artista dijo que la muerte de Benevides la dejó con el corazón destrozado.

Taylor Swift-AFP.jpg La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante su Eras Tour en el estadio Sofi de Inglewood, California, el 7 de agosto de 2023. AFP/Michael Tran

Pareja de Rihanna va a juicio por disparar a un viejo amigo

A mediados de noviembre se dio a conocer que el rapero estadounidense A$AP Rocky irá a juicio próximamente por haberle disparado a uno de sus viejos amigos, con quien fundó el colectivo de hip-hop del que toma su apodo.

El cantante de 35 años, que tiene dos hijos con Rihanna y cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, se declaró inocente en un juzgado de Los Ángeles.

El caso se remonta a noviembre de 2021 por agresión con un arma semiautomática.

Rihanna y A$AP-AP.jpg A$AP Rocky, a la izquierda, y Rihanna asisten a la gala benéfica del Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, el 13 de septiembre de 2021. AP/Evan Agostini/Invision/Archivo

Shakira acepta un acuerdo con la fiscalía española sobre $15.8 millones

El último año para Shakira ha sido un viaje de altas y bajas: por un lado, está su repunte como artista; por otro, su caso con Hacienda en España.

Sin embargo, tras reiterar su inocencia durante casi cinco años, la colombiana alcanzó el 20 de noviembre un acuerdo de último momento para evitar el riesgo de ir a prisión en el primer día de su juicio por fraude fiscal en Barcelona.

Shakira dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Respondió 'sí' para confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar al fisco español 14,5 millones de euros (unos 15,8 millones de dólares) en impuestos entre 2012 y 2014.

Shakira.jpg La artista colombiana Shakira, en el centro, llega a una corte en Barcelona, España, el lunes 20 de noviembre de 2023. La estrella del pop acudió a una corte en Barcelona para el primer día de su juicio por supuesto fraude fiscal por valor de millones de euros. AP /Emilio Morenatti

Liliana Rodríguez repudia llevar el apellido de "El Puma"

Liliana Rodríguez, la hija mayor de José Luis Rodríguez "El Puma", aseguró que no se siente orgullosa de llevar el apellido de su padre.

En su regreso al programa ¡Siéntese quien pueda!, la venezolana trajo a colación -una vez más- el distanciamiento que tiene ella y su familia materna con el cantante.

"Estoy muy orgullosa de mi apellido materno, el 'Morillo'. Sería estúpido de mi parte el querer quitarme el Rodríguez por asuntos legales", declaró en el programa de espectáculos, transmitido en Univision en noviembre.

Tras ello, Chiquibaby, la anfitriona de ¡Siéntese quien pueda!, le preguntó a Liliana si está o no orgullosa del apellido paterno; a lo que la venezolana respondió con un rotundo no.

Liliana Rodríguez-captura.jpg La hija mayor de José Luis Rodríguez "El Puma" y Lila Morillo, Liliana Rodríguez Morillo Captura de pantalla/YouTube/Liliana Rodríguez Morillo

Alejandra Guzmán es detenida en Miami por agredir a su pareja

Hace unos días, Alejandra Guzmán impactó en las redes sociales al filtrarse unas fotografías de ella arrestada en una cárcel de Miami-Dade.

Las imágenes fueron obtenidas por el programa Chisme No Like, y correspondían al 11 de julio 2021. Según los presentadores de farándula, la cantante mexicana fue encarcelada luego de que su expareja, Lance Dean, la denunciara por agredirlo con un cuchillo.

La intérprete de Hacer el amor con otro estuvo cinco días detenida y fue liberada luego de pagar una fianza de 1.500 dólares.

Alejandra Guzman canta %22Mas buena%22 en los Latin America Music Awards en Los Angeles Ap: Chris Pizzello, Archivo (octubre, 2017).jpg Alejandra Guzmán canta Más buena en los Latin American Music Awards de 2017, en Los Ángeles. AP/Chris Pizzello/Archivo

Entre renovación y críticas, los Globos de Oro 2024 ya tienen nominados

El 11 de diciembre anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro 2024, premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión, y cuya gala es la tercera más importante después de los Óscar y los Emmy.

Pese a su importancia en la industria del entretenimiento, estos reconocimientos vienen de romper su pasado lleno de escándalos con nuevos propietarios, un cambio en el canal de televisión y un jurado renovado.

Una nota de AFP plantea que los Globos de Oro han perdido su brillo por acusaciones de racismo y corrupción. Y algunos en Hollywood creen que las reformas puestas en marcha para corregir la situación plantean nuevos problemas éticos.

Angela Bassett-globos de oro-AFP.jpg La actriz estadounidense Angela Bassett posa con el premio a la mejor actriz de peparto por la película Black Panther: Wakanda Forever en la sala de prensa durante la 80 entrega de los Globos de Oro en el hotel The Beverly Hilton, California, el 10 de enero de 2023. AFP/Frédéric J. Brown

Juez ordena al príncipe Harry indemnizar al tabloide Mail on Sunday por difamación

El 11 de diciembre el hijo menor del rey Carlos III fue condenado por un juez británico a pagar 48.447 libras (60.780 dólares) a la editorial del diario Mail on Sunday tras perder uno de los casos en un proceso por difamación contra el medio londinense.

"El texto, publicado en febrero de 2022, acusaba, erróneamente según su defensa, a Harry de haber mentido y de haber tratado de mantener en secreto su recurso contra el Gobierno para intentar obtener protección policial en el país. Después de que se rechazara la demanda del duque de Sussex contra el Mail on Sunday, la justicia británica le ordenó el 11 de diciembre pagar 48.447 libras antes del 29 de diciembre", explicó AFP.