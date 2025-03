Los famosos ausentes en el "In Memoriam" de los Óscar 2025

Sin embargo, como ya es habitual, hubo rostros que no figuraron en la pantalla del Dolby Theater, pero que sí forman parte de la lista que posteriormente la Academia difundió en un QR que apareció en pantalla.

Ausentes

Una de ellas fue Michelle Trachtenberg, quién también falleció el miércoles 26 de febrero. La actriz, quien inició su carrera a temprana edad, protagonizó la película Harriet the Spy (1996). Además, entre 1997 y 2003, dio vida a Dawn Summers en Buffy the Vampire Slayer; en 2005 protagonizó Ice Princess y en 2008 fue encarnó a Gerogina Sparks en la serie Gossip Girl.

Shannen Doherty, famosa por sus roles en las serie Beverly Hills, 90210 y Charmed, tampoco estuvo presente en el In Memorian. Aunque parte de su carrera fue en televisión, la actriz también participó en producciones cinematográficas como Girls Just Want to Have Fun (1985), Heathers (1988) y Bukowski (2013).

Doherty falleció el 13 de julio de 2024 a los 53 años tras una lucha de casi una década contra el cáncer.

La ausencia de Alain Delon también llamó la atención de los cinéfilos. El francés murió el 18 de agosto a los 88 años. Filmes como A Pleno Sol (1959), Rocco y Sus Hermanos (1960), El Eclipse (1962), El Gatopardo (1963), El Silencio de un Hombre (1967), son algunos de los clásicos del cine que lo mantuvieron en la cúspide del séptimo arte.

El estadounidense Tony Todd tampoco apareció en la pantalla del Dolby Theater. El actor murió el 6 de noviembre de 2024 y entre las producciones en las que participó se encuentra Platoon (1986), Candyman (1992), The Crow (1994) y The Rock (1996).

Tony Roberts, Linda Lavin, Martin Mull y Olivia Hussey tampoco fueron incluidas.

¿Cómo se realiza el In Memorian?

Un comité ejecutivo, integrado por representantes de las 19 ramas que conforman la Academia (actores, escritores, editores, ejecutivos, entre otros) selecciona a las figuras que se homenajearán la noche de la entrega del reconocimiento más importante del cine.

Aunque la lista puede incluir a cientos de personalidades de la industria que fallecieron entre una edición de los Óscar y la siguiente, en pantalla deben solo aparecer un número específico para que el tiempo de duración se adapte al otorgado por la producción.

"Dicho comité es quien decide, en función del nivel y calidad de las contribuciones al cine, si alguien es incluido o no en el homenaje. Es por ello que, en algunas ocasiones, actores que son mayormente conocidos por su trabajo en la televisión y el teatro no son incluidos en el montaje de In Memoriam", reseñó la revista ¡HOLA!.