Familia Michelle Trachtenberg rechaza la realización de autopsia

Posteriormente, trascendió que una persona cercana a Trachtenberg expuso a la revista People que Michelle había se había sometido a un trasplante de hígado.

Las autoridades revelaron el miércoles 26 de febrero, fecha en la que la mujer fue hallada sin vida en su apartamento de Manhatthan, que no había indicios de una muerte sospechosa. Por ello, la oficina del médico forense aceptó la solicitud de la familia.

“La familia pide privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”, dijo un representante de Trachtenberg a CNN en un comunicado el miércoles.

Trayectoria

Michelle saltó a la fama a los 8 años, cuando debutó como Nona Mecklenberg en la serie de Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete (1994 - 1996). Posteriormente, protagonizó las adaptaciones de cinematográficas de Inspector Gadget y Harriet the Spy.

Más tarde, se unió al elenco de Buffy, la Cazavampiros, donde encarnó a Dawn Summers, la hermana menor de Sarah Michelle Gellar.

Trachtenberg también participó en Six Feet Under, Weeds y Gossip Girl, interpretando a la villana Georgina Sparks. También coprotagonizó en 17 Again, junto con Zac Efron, Leslie Mann y Matthew Perry.

Tras confirmarse el deceso, compañeros de reparto de Michelle, entre ellos Kim Cattrall, Sarah Michelle Gellar y Blake Lively, recurrieron a las redes sociales para enviar buenos deseos a la familia de la artista, recordarla con cariño y reflexionar sobre la importancia de mantenerse en contacto con las personas que estimas.