Los famosos que protagonizaron escándalos en 2024

Cánceres de Carlos III, Kate Middleton y Sarah Ferguson

El 2024 ha sido un año difícil para la monarquía británica con el anuncio de los cánceres del rey Carlos III, la princesa de Gales, Kate Middleton, y la exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson.

El 17 de enero el Palacio de Kensington anunció que Kate, de 42 años, estaba hospitalizada en Londres para una cirugía abdominal planificada; horas más tardes el Palacio de Buckingham informó que Carlos III, de 75, debía ser hospitalizado por una hipertrofia benigna de próstata. El 21 de ese mismo mes, Ferguson, de 64, dio a conocer su padecimiento de melanoma maligno; es decir, cáncer de piel.

Luego, sendos palacios confirmaron los cánceres de la princesa de Gales y el rey: el 5 de febrero Buckingham develó que al monarca le habían descubierto un cáncer durante su operación de próstata y que inició el tratamiento; el 22 de marzo, Kate anunció que tenía cáncer a través de un video en redes sociales.

Arrestan a Justin Timberlake por conducir bajo efectos de sustancias

La madrugada del martes 18 de junio en Long Island, Nueva York, el integrante de NSYC, a bordo de un BMW X7 gris del año 2025, fue detenido luego de cometer algunas infracciones. Al ser abordado por la policía, se notó que había estado bebiendo, lo que ocasionó que fuera arrestado.

Justin Timberlake, de 43 años, fue presentado ante en el Palacio de justicia de Sag Harbor y posteriormente liberado de la custodia policial sin derecho a fianza. Tras ello, la defensa del cantante llegó a un acuerdo con la Fiscalía y el abogado Edward Burke Jr. alegó que los cargos de DWI (conducir en estado de ebriedad) en contra de su cliente fueron retirados, luego de que este reconociera haber manejado bajo los efectos del alcohol.

El intérprete debió pagar una multa de entre 300 y 500 dólares.

Jueza anula juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario

Tras casi dos años de zozobra, la justicia anuló el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario el 13 de julio al argumentar supresión de evidencias, en un sorpresivo giro dramático del proceso que buscaba esclarecer la responsabilidad del actor en la tragedia que enlutó al set de Rust.

La defensa del histrión introdujo una moción para solicitar la anulación al argumentar que las autoridades enterraron evidencias del caso, a lo que la jueza Mary Marlowe Sommer accedió considerando que la supresión de evidencia potencialmente clave empañó el proceso.

Los abogados del astro de Hollywood centraron sus esfuerzos en el juzgado de Santa Fe en abrir dudas sobre cuán exhaustivos fueron los trabajos de pericia en el Rancho Bonanza Creek, en donde se rodaba el filme cuando la tragedia tocó la puerta: Halyna Hutchins, una estrella en ascenso, tenía 42 años cuando murió el 21 de octubre de 2021 mientras se rodaba Rust. Baldwin dijo en reiteradas ocasiones que no jaló el gatillo que impactó a la directora de fotografía, pero un informe del FBI, que hizo pruebas al revólver Colt .45, contradijo la versión.

Jennifer López solicita el divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio

Después de una relación que abarcó dos décadas, dos compromisos, dos bodas y demasiados titulares para contarlos, Jennifer López solicitó en agosto el divorcio de Ben Affleck.

La solicitud, realizada en la Corte Superior de Los Ángeles, puso fin a una relación -o al menos a la segunda parte de ella- que deslumbró desde lo más alto del firmamento de la cultura pop y adornó innumerables portadas de tabloides. Eran conocidos como Bennifer, incluso antes de que esos portmanteaus para identificar parejas fueran omnipresentes.

El divorcio fue reportado primero en TMZ, que informó que López señaló que la fecha de separación era del 26 de abril de 2024. Añadió que la cantante y actriz no mencionó ningún acuerdo prenupcial.

Arrestos y demandas contra Sean "Diddy" Combs

La noche del 16 de septiembre, Sean "Diddy" Combs fue arrestado en el lobby de un hotel de Manhattan por presunto tráfico sexual.

Sean Combs (nombre real), también conocido como Puff Daddy, ahora debe comparecer en mayo de 2025 en un juicio penal federal acusado de utilizar su imperio musical para apoyar un violento sistema de trata con fines de explotación sexual y extorsión.

El influyente rapero y productor se ha declarado inocente; sin embargo, permanece en prisión en Nueva York luego de haber pedido tres veces libertad condicional.

Más de 30 acusaciones en el mundo contra Mohamed Al Fayed

El 20 de septiembre se dio a conocer que un total de 37 mujeres de todo el mundo acusaron de agresiones sexuales al fallecido multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed -padre de Dodi, la expareja de la princesa Diana, y quien fue dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods-.

"Ha llegado el momento de que se haga justicia", dijo en una rueda de prensa en Londres la abogada estadounidense Gloria Allred, quien forma parte del grupo de letrados que lleva el caso.

Las denunciantes proceden de Malasia, Australia, Italia, Rumania, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las agresiones de las que se acusa al magnate sucedieron en lugares como Saint Tropez, en el sureste de Francia, y Abu Dabi.

"Al Fayed era un monstruo que sabía actuar gracias a un sistema", denunció una de las afectadas en el proceso judicial que sigue abierto.

Yailin demanda a Tekashi 6ix9ine por abuso físico, psicológico y sexual

Reincidiendo en controversias, en septiembre trascendió que la cantante dominicana Yailin La Más Viral presentó una demanda contra su expareja el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, en una corte de Florida. En el documento, la intérprete acusó al Daniel Hernández, nombre de pila del artista urbano, de haber abusado de ella durante su relación.

"En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación", informó Lourdes Stephen, presentadora del programa Al rojo vivo.

Los reportes señalaron que la relación terminó en agosto, luego de que la dominicana descubriera que fue víctima de un fraude por parte del cantante de ascendencia mexicana. Yailin también acusó al rapero de haber filtrado videos íntimos de ella en las redes sociales.

Daddy Yankee y la orden judicial contra su esposa

En medio del proceso de divorcio que afrontan desde inicio de diciembre, Daddy Yankee solicitó ante un tribunal de Puerto Rico una orden judicial contra su todavía esposa, Mireddys González, quien presuntamente retiró sin su consentimiento 100 millones de dólares de la cuenta bancaria de la compañía del artista, El Cartel Records y Los Cangris.

La primera moción legal de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, fue presentada el viernes 13 de diciembre; la orden también se extendió a Ayeicha González Castellanos, cuñada del intérprete.

Según la demanda, Mireddys González se desempeñó como CEO de El Cartel Records; mientras que su hermana fue secretaria y tesorera. El documento señaló que González transfirió a su cuenta personal 80 millones de dólares y su hermana 20 millones más. Tras ello, la defensa del reguetonero solicitó el 16 de diciembre al tribunal una petición de vista urgente.

Eugenio Derbez critica a Selena Gómez

Emilia Pérez no solo ha dado de qué hablar por liderar las nominaciones en los Globos de Oro del 2025, la interpretación de Selena Gómez en el filme musical ha sido blanco de críticas este mes desde que Eugenio Derbez cuestionó el rol de la cantante, quien da vida al personaje de Jessi del Monte: la esposa de un narco mexicano que se somete a una reasignación de sexo y asume la identidad de Emilia Pérez.

A juicio de Derbez, la actuación de Selena fue indefendible al alegar que el español de la artista de 32 años fue deficiente, lo que hizo que su rol frente a la cámara no fuera creíble. Sin embargo, Gómez no se quedó callada y respondió a Eugenio: "Entiendo lo que piensan. Lo lamento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película".