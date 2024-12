Los principales eventos culturales que envolvieron a EEUU

La reinvención en la Semana de la Moda de Nueva York

Del viernes 6 al miércoles 11 de septiembre de 2024, Nueva York albergó el evento más importante de la moda: la New York Fashion Week. Con la reinvención como palabra clave, las firmas mostraron sus colecciones en lugares icónicos de la ciudad.

Durante la semana, Uniqlo rindió homenaje a su nueva directora creativa, Clare Waight Keller, Armani presentó una colaboración con Kith, la gimnasta olímpica Jordan Chiles debutó en la pasarela con creaciones de Kim Shui, el primer desfile de la marca Off-White en Nueva York reunió a celebridades como Zayn Malik y Camila Cabello, Willy Chavarría proyectó el tema de la inmigración y los ideales de EEUU en su colección América, vista desde Wall Street.

Los dos maestros de la moda estadounidense, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, cautivaron una vez más a sus seguidores con el ingenio y creatividad: Ralph viajó hasta los Hamptons para mostrar la colección otoño/invierno 2024/2025; mientras que Tommy presentó los diseños en en un ferry desmantelado en el South Street Seaport.

Artistas latinos dominan la escena en Coachella

Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator, Peso Pluma, J Balvin y Shakira fueron algunos de los artistas destacados del cartel de la edición de este año del Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

No Doubt, la banda liderada por Gwen Stefani que alcanzó su pico de fama en los años 90', también se reunió en el escenario del festival por primera vez desde 2015.

El enorme evento se llevó a cabo en dos fines de semana de tres días, en el desierto de California: comenzó en abril del 12 al 14 y luego del 19 al 21 del mismo mes.

Shakira participó la noche del 12 de abril en un espectáculo sorpresa junto al productor y compositor argentino Bizarrap.

Oppenheimer arrasa en los premios Óscar

Oppenheimer, de Christopher Nolan, se alzó como la gran triunfadora de la 96° edición de los premios Óscar. Se llevó siete estatuillas a casa, incluyendo Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor dirección y Mejor película.

Los filmes Poor Things y Zone of Interest también sorprendieron durante la noche del domingo 11 de marzo, al conseguir cuatro y dos premios respectivamente; Emma Stone se impuso ante Lily Gladston en la categoría Mejor Actriz; por su parte, Barbie, consagrada como la película más taquillera del 2023, tan solo logró la estatuilla a Mejor canción original por What Was I Made For?, de Billie Eillish; Ryan Gosling y Mark Ronson sacudieron el escenario con la presentación de I'm Just Ken, la cual tuvo como invitado especial a Slash; Ucrania celebró su primer Óscar con el triunfo de 20 días en Mariúpol, un documental sobre el asedio del ejército ruso a esta ciudad ucraniana en 2022, que tachó de importante ya que cuenta los crímenes de Rusia.

La ceremonia se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles y una vez más contó con Jimmy Kimmel como anfitrión.

Globos de Oro regresa con nueva gerencia

La gala de los Globos de Oro estuvo marcada por el reencuentro de grandes celebridades, luego de que el galardón se viera empañado por escándalos que lo llevaron a suspenderse en 2021 y a no contar con la asistencia de importantes figuras de Hollywood en 2023.

Sin embargo, este 2024 -bajo una nueva gerencia y desde una nueva televisora- la 81ª edición regresó para marcar el inicio de la temporada de premios del año.

'Barbenheimer' lideró la lista de nominaciones en cine, siendo el filme de Christopher Nolan, Oppenheimer, el gran ganador de la noche; mientras que Barbie, de Greta Gerwing, se alzó como la cinta más taquillera del último año, recibiendo el reconocimiento Cinematic and Box Office Achievement.

Por su parte, Succession se alzó como Mejor serie de drama y The Bear como Mejor serie de comedia.

Triunfo de Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie y Karol G en los Grammy

Taylor Swift ganó la noche del 4 de febrero el premio al Álbum del año en los Grammy por Midnights, rompiendo el récord de más victorias en la categoría con cuatro. Comenzó su discurso agradeciendo a su productor y amigo Jack Antonoff. “Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida”, le dijo a la multitud que se dio cita en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Uno de los premios más importantes, Grabación del año, fue para Miley Cyrus por Flowers: su segundo Grammy de esa noche y el segundo de su carrera. “Este premio es increíble... pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer”, expresó en su discurso.

Billie Eilish ganó el premio a la Canción del año por componer el éxito de Barbie, What Was I Made For. “Gracias a Greta Gerwig por hacer la mejor película del año”, sostuvo Eilish al recibir el premio.

Karol G hizo historia en la 66 edición de los galardones al convertirse en la primera artista femenina en ganar el premio al Mejor álbum de música urbana. Se llevó a casa el honor por su disco Mañana será bonito, que le fue entregado por Christina Aguilera y Maluma. “Esta es mi primera vez en los Grammy”, dijo a la audiencia en inglés. “Y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy”.

Los Latin Grammy en Miami

Mientras que la Academia de la Grabación celebró su edición en Los Ángeles, la Academia Latina de la Grabación lo hizo en Miami. La Capital del Sol se vistió de gala para celebrar al talento en el vigésimo quinto aniversario de los Latin Grammy, que se llevó a cabo el 15 de noviembre.

El cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra se alzó con el máximo galardón de la noche, Álbum del año, por su disco Radio Güira. También conquistó el gramófono en la categoría Grabación del año por el sencillo Mambo 23.

En la gala previa a la televisada, el productor Edgar Barrera y la intérprete argentina Nathy Peluso fueron los grandes triunfadores con tres premios cada uno.

Natalia Lafourcade, artista femenina más premiada en los Latin Grammy, ganó el gramófono por la Mejor canción pop/rock, 5 horas menos, con el argentino Conociendo Rusia. La mexicana ya suma 18 premios de la Academia Latina de la Grabación.

Karol G ganó en la categoría Mejor álbum de música urbana por Mañana Será Bonito (Bichota Season), haciendo historia como la única artista femenina en alzarse dos veces con este premio.

The Outsiders y Stereophonic triunfan en los Tony

The Outsiders, una adaptación cruda de la clásica novela juvenil, se apoderó el domingo 16 de junio de la esencia de Broadway al ganar el premio Tony al Mejor musical nuevo en una noche en la que las mujeres tuvieron avance.

Stereophonic, la obra sobre una banda similar a Fleetwood Mac que graba un álbum durante un año turbulento y que les cambió la vida, ganó el premio a la Mejor obra nueva y tuvo la mayor cantidad de premios totales de la edición con cinco. Fue escrita por David Adjmi, con canciones del exmiembro de Arcade Fire, Will Butler.

Además de los ganadores, dos invitados especiales electrizaron a la multitud: Jay-Z y Hillary Rodham Clinton. Esta última, productora de un musical sobre sufragistas, presentó Suffs. "He estado en muchos escenarios, pero esto es muy especial", dijo Clinton. "Sé un poco lo difícil que es lograr un cambio", agregó. Previo, en la primera presentación musical, Alicia Keys apareció al piano mientras el elenco de su musical semiautobiográfico, Hell's Kitchen, presentaba un popurrí de canciones. Cantó el éxito de 2009 de ella y Jay-Z Empire State of Mind, uniéndose al rapero en medio de un aplauso salvaje.

El jardín del tiempo en la MET Gala

La cita de moda más esperada por las celebridades de la industria del entretenimiento ocurrió este año el 6 de mayo. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió a la crema y nata de Hollywood en su tradicional Met Gala, una propuesta benéfica en pro del Costume Institute del museo.

Como cada año, se desarrolló el primer lunes de mayo y en esta oportunidad la temática fue Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion (Bellas durmientes: el redespertar de la moda), ¿el objetivo?: "honrar el paso del tiempo sobre piezas históricas y su convergencia con las nuevas tecnologías, así como su relación con la naturaleza", según Vogue.

A 76 años de su primera edición, Shakira acudió por primera vez a este evento y su presencia no fue discreta: la cantante colombiana desfiló por la alfombra verde vistiendo un traje rojo diseñado por la venezolana Carolina Herrera. La pieza resaltó la figura de la intérprete, quien deslumbró cuando arribó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Sin embargo, la ausencia la marcó la actriz Blake Lively, quien no apareció en la gala por segundo año consecutivo, evento del cual fue co-anfitriona en el 2022 junto a su esposo Ryan Reynolds.

Los que sí dijeron presente este 2024 fueron Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Sarah Jessica Parker, por nombrar algunos.

The Eras Tour, la gira más lucrativa de la historia

Taylor Swift subió al escenario de Vancouver el domingo 8 de diciembre para el último concierto de su gira The Eras Toru, con la que cimentó su estatus de megaestrella de la música.

La de Vancouver fue la 149ª actuación del recorrido, que arrancó el 17 de marzo de 2023 en Arizona y que llevó la música pop de la cantante estadounidense por gran parte del mundo: Brasil, Argentina, Japón, España, México y más.

El equipo de la cantante no ha revelado los ingresos por entradas durante estos casi 21 meses de gira, pero la revista especializada Pollstar calculó que la cifra ronda los 2.000 millones de dólares. Lejos queda de esta cifra el récord de 939 millones que recaudó Elton John con su Farewell Yellow Brick Road Tour, con el que ofreció 328 conciertos en casi cinco años de gira (septiembre de 2018 hasta julio de 2023).

Más allá de los conciertos, la presencia de Swift en las ciudades tuvo un fuerte impacto en las economías locales; por ejemplo, la penúltima parada de Swift fue en Toronto, donde dio seis conciertos en dos fines de semana. Según estimaciones de una organización turística local, la presencia de la estadounidense generó 282 millones de dólares canadienses (199 millones de dólares estadounidenses).

Estrellas de Hollywood en el Festival de Cine Sundance

Las estrellas Pedro Pascal y Kristen Stewart, y los aclamados directores Richard Linklater y Steven Soderbergh fueron algunas de las figuras que se dieron cita en las montañas de Utah el jueves 18 de enero para el inicio a la 40ª edición del Festival de Cine de Sundance.

Cofundado por Robert Redford y celebrado en este montañoso estado del noroeste del país con temperaturas bajo cero y a una altitud de 2.150 metros, Sundance se ha convertido en el escenario de estrenos para las más esperadas películas independientes del año.

En esta edición, el festival también proyectó decenas de nuevos documentales con tópicos como la Inteligencia Artificial, el futuro de la democracia estadounidense y preocupaciones de la comunidad LGBTQ.