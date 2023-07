Los mejores momentos entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JOE MANGANIELLO (@joemanganiello)

Cena en la Casa Blanca en el 2014

La Casa Blanca fue el lugar donde comenzó todo, pues los actores se conocieron ahí en el año 2014.

Para ese entonces Sofía Vergara estaba comprometida con el empresario Nick Loeb, pero un amigo en común del elenco de Modern Family presentó a la colombiana y al estadounidense en plena cena en Washington.

Tras ello, la intérprete se separó de Loeb y el actor hizo todo por conquistarla, hasta lograr su objetivo: ser su novio.

Primera cita

Mientras Vergara grababa la comedia de acción Hot Pursuit (2015), Manganiello viajó hasta donde estaba su futuro amor, en Nueva Orleans, para visitarla.

"Ella me dijo: 'tú estás loco' y yo le dije: 'te veo la próxima semana'", contó el actor a The Jess Cagle Show. Fue así como el 14 de junio de 2014 tuvieron su primera cita.

Cumpleaños en el restaurante Nobu de Malibú

Cuando la intérprete de Modern Family cumplió los 42 años -el 10 de julio de 2014- Joe tuvo un gesto romántico con su novia: la invitó al restaurante Nobu de Malibú para festejar su natalicio.

"Estoy muy feliz románticamente. No puede ser mejor", dijo la actriz a People.

Pedida de matrimonio

Ante el romántico noviazgo, el actor de Sangre verdadera no esperó mucho tiempo para pedirle matrimonio a la barranquillera: en noviembre del 2014 se mudaron juntos y en la Navidad de ese año, el 24 de diciembre, le propuso ser su esposo durante un viaje que realizaron a Hawái.

La boda

Tras el compromiso, la pareja se dio el 'sí quiero' en una lujosa boda en Breakers Resort en Palm Beach, Florida, en noviembre de 2015, ante unos 350 invitados.

Sofía fue la sensación de la noche y acaparó la mirada de los medios con un traje de novia creado por Zuhair Murad.

The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra, fue la canción que escogieron para bailar juntos por primera vez como marido y mujer.

Luna de miel en Parrot Cay

Ya casados, Sofía y Joe decidieron celebrar su luna de miel en Parrot Cay en las islas Turcas y Caicos.

"Nunca olvidaremos este lugar", escribió Vergara sobre la paradisíaca playa, de acuerdo con People en Español.

