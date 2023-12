Los principales eventos culturales que envolvieron Miami

El Festival de las Artes de Coconut Grove celebró 59 años de historia en su edición 2023, que se vivió al aire libre del 18 al 20 de febrero, con la participación de unos 285 artistas. El encargado de crear el cartel conmemorativo del festival fue el artista estadounidense Benjamin Frey. La imagen fue develada en enero.

Como parte de los eventos que conducen al Carnaval de Miami, 18 jóvenes concursaron por la corona de Miss Carnaval Miami 2023. El certamen se realizó el 11 de febrero, en el Teatro Manuel Artime. Daylín Rodríguez fue la ganadora.

En marzo, la magia del cine envolvió una vez más a la ciudad, con la 40ta edición del Miami Film Festival, que se realizó del 3 al 12 del tercer mes del año. El actor, comediante estadounidense Ray Romano, conocido por su rol protagónico en Everybody Loves Raymond, inauguró el festival con la cinta Somewhere in Queens, con la que debutó como director.

Cortesia_ Miami Film Festival (7).jpg Cortesía/Miami Film Festival

El cine cubano protagonizó la edición 2023 del Festival de Cine de Miami, con producciones como Amigo, de Luis Gispert; Plantadas, de Lilo Vilaplana; o Havana Stories, dirigida por Eliecer Jiménez Almeida, que clausuró el festival.

Mientras el festival llegaba a la última jornada, los miamenses también tuvieron la opción de disfrutar del Carnaval de la Calle Ocho, que se celebró el 12 de marzo, con las actuaciones de Aymée Nuviola, como Reina del Carnaval, de Jacob Forever, Osmani García, Lenier y Proyecto 1, entre otros.

Aymée Nuviola-Carnaval de la Calle 8-DLA La cantante cubana Aymée Nuviola en el Carnaval de la Calle Ocho el 12 de marzo de 2023. Silvio Campos/DLA

En las tablas

Justo en el mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el festival Casandra tomó la escena de Miami. Inspirado en la mujer, el festival de la compañía Ingenio Teatro se realizó del 18 al 26 de marzo, en su VII edición.

La danza andaluza también fue protagonista en marzo, con la décimo cuarta edición del Festival de Flamenco de Miami, del 16 al 19. La estrella del festival, la bailaora Sara Baras mostró su Alma en el escenario del Arsht Center.

Otros espectáculos flamencos que cautivaron fueron Alma flamenca, Cielo y Arena y Deseo, de Ballet Flamenco La Rosa, en mayo, agosto y septiembre, respectivamente.

Ballet Flamenco La Rosa Ballet Flamenco La Rosa presenta en Miami "Alma Flamenca". Cortesía/Ballet Flamenco La Rosa/Jenny Abreu

Del 22 de julio al 13 de agosto, el Festival Internacional de Ballet de Miami puso a danzar a Miami. Dirigido por Eriberto Jiménez, en su vigésima octava edición el festival presentó un nutrido programa que incluyó ballet clásico, danza moderna, contemporánea y jazz, a cargo de compañías provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y América del Norte.

El séptimo arte, la literatura y las artes visuales se entrelazaron en la propuesta con un ciclo de cine de danza, talleres y eventos.

Aunque el quehacer del teatro se hace sentir en cualquier época del año, en julio Miami acoge una importante cita teatral con el Festival Internacional de Teatro Hispano, que se celebró del 7 al 30. La obra costarricense La isla de los hombres, dirigida por José Zayas, subió el telón de la trigésimo séptima edición festival que fundó el dramaturgo y director Mario Ernesto Sánchez.

Al pie del Tamisis (festival de teatro hispano) .jpg La obra Al pie del Tamisis se presenta en el Festival de Teatro Hispano. Cortesía/Teatro Avante

Cada año el festival dedica una jornada dominical al Día Internacional del Niño, con entretenimiento, juegos, talleres, títeres y una puesta en escena para los más pequeños.

Otro importante encuentro de las tablas fue el Miami Open Arts Fest, que organiza la compañía Artefactus Cultural Project, presidida por el director de teatro y dramaturgo Eddy Díaz Souza. Bajo el lema Arte en movimiento, la sexta edición del festival, que se celebró del 8 de septiembre al 15 de octubre, ofreció a los miamenses buen teatro local y del exterior, presentaciones de libro, muestras de arte y espectáculos musicales.

Música, letras, cine y arte

Martí Productions protagonizó la escena musical, con el concierto Acordeones en la noche, que presentó el 18 de noviembre en el Santuario de las Artes, en Coral Gables. Fue una velada en la que el público miamense disfrutó de alguno de los clásicos de Astor Piazzolla y Ernesto Lecuona, entre otros compositores. La compañía también presentó el 27 de agosto su versión de la emblemática zarzuela escrita por Gonzalo Roig, Cecilia Valdés.

Ese mismo mes la ciudad se vistió de literatura con la 40ta edición de la Feria del Libro de Miami, celebrada del 12 al 19 de noviembre, con un nutrido programa en español que contó con más de 30 sesiones. Entre los autores que trajeron sus novedades literarias estuvo la española Rosa Montero, quien presentó la novela negra La desconocida, que escribió junto al francés Oliver Truc.

El periodista y presentador de CNN en Español Andrés Oppenheimer exploró la insatisfacción en el ensayo ¡Cómo salir del pozo!.

Jaime Bayly presentó su nueva novela, Los genios, en cuyas páginas recrea la época en la que Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa eran amigos e indaga en las razones que conllevaron al distanciamiento entre los Premios Nobel de Literatura.

Ambiente en la 40ta edicion de la Feria del Libro de Miami. .JPG Ambiente en la 40ta edición de la Feria del Libro de Miami. Cortesía/Luis de la Paz

En noviembre el cine volvió a cobrar protagonista con el festival Gems, que organiza Miami Dade College como antesala del Miami Film Festival. Del 2 al 5, el programa presentó 26 películas en representación de 14 países. El drama mexicano Radical, de Christopher Zalla, inauguró el encuentro del séptimo arte que tuvo lugar en el Koubek Center y el Silverspot Cinema.

Estrellas del cine venezolano se dieron cita del 7 al 10 de diciembre con motivo de Cinema Venezuela 2023. La muestra, que incluyó una selección de producciones recientes y destacadas de Venezuela, se presentó en la Universidad de Miami. La séptima edición de este ciclo de cine honró la trayectoria de la actriz Lupita Ferrer.

A inicios del mes que despide el año, Miami vivió su Semana del Arte con varias ferias que cohabitaron en el panorama de las artes visuales del 5 al 10 de diciembre.

Con una oferta variada para los amantes y coleccionistas de arte y la propuesta de mostrar las obras de arte más relevantes del siglo XX y XXI, en la edición 2023 de Art Miami participaron más de 170 galerías internacionales que representaron el trabajo de más de 900 artistas.

Art Basel Miami Beach 2023 estuvo marcada por una gran diversidad de tendencias artísticas. La feria, que reunió a unas 277 galerías internacionales y atrajo a unos 79.000 espectadores, contó con una muestra de destacados coleccionistas de la región y de otras partes del mundo.