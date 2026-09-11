viernes 11  de  septiembre 2026
PLATAFORMAS

Los realizadores Marko y Nangel saltan de los teléfonos al formato serie en "Caso 1992"

Entrevista a los actores, productores y creadores de contenido Marko y Nangel Menez por el estreno en YouTube de la serie Caso 1992, un thriller policial con un elenco de primera

El comediante Marko se sumerge en el drama con Caso 1992.

El comediante Marko se sumerge en el drama con Caso 1992.

Cortesía/ EB Public Relations
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Este 20 de septiembre se estrena Caso 1992 en YouTube, un thriller policial de cuatro episodios donde tres desconocidos descubren que tienen en común un terrible hecho que los unirá para siempre. Una tragedia que desencadenará una búsqueda implacable por hacer justicia y que promete atrapar al público con muchas vueltas de tuerca. Con un elenco de lujo conformado por actores de la talla de Orlando Urdaneta, Luis José Santander, Nanette Orellana, Valeria Meléndez. Victor Cámara, Alejandro Nones, Marko, entre muchos otros, la serie tendrá una gira internacional de promoción por diversos países y un álbum con música original.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Marko y Nangel Menez, los productores de Caso 1992. Los realizadores nos hablaron sobre su pasión por el drama y el suspenso, su amplia experiencia con el teatro y otros géneros más allá de la comedia, la historia que dio pie a Caso 1992, la apuesta por un cast variopinto (combinando actores de diversas épocas con creadores de contenido), los retos de trabajar en un formato atípico para una serie como lo es YouTube, la impronta que tiene en su obra su experiencia trabajando en redes sociales y sus aspiraciones de seguir explorando en otros formatos más allá de la comedia viral.

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