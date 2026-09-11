Buscan a mujer acusada de hacerse pasar por cuidadora para robar a ancianos

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) busca a una mujer acusada de utilizar empleos y falsas identidades como cuidadora para entrar en viviendas de adultos mayores y apropiarse de dinero, tarjetas bancarias e información personal.

La sospechosa fue identificada como Jamisha Shamari Sylvain , quien ya había sido arrestada en diciembre de 2025 por un caso ocurrido en los apartamentos B’nai B’rith, en Deerfield Beach.

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Según los detectives, Sylvain se presentó ante una residente como una trabajadora asignada por su compañía de seguro médico. Después de obtener acceso a la propiedad, habría utilizado los datos financieros de la víctima para retirar alrededor de 1.600 dólares.

En aquella ocasión fue acusada de robo en una vivienda ocupada, explotación de una persona mayor, uso delictivo de información personal, sustracción de tarjetas de crédito y hurto mayor contra una víctima de 65 años o más.

Sylvain recuperó la libertad en mayo, pero posteriormente surgieron al menos dos denuncias con características semejantes.

En uno de los nuevos episodios, ocurrido en The Pointe at Deerfield Beach Senior Living, la mujer habría fingido ser administradora del edificio para entrar en la residencia de otra persona mayor, según revelo el reporte policial.

Asimismo, la BSO indicó que durante esa visita desaparecieron dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Los investigadores consideran que la sospechosa aprovechaba la confianza de personas vulnerables y empleaba explicaciones relacionadas con servicios médicos o administrativos para reducir sus sospechas.

Sylvain no compareció a una audiencia judicial prevista esta semana, por lo que las autoridades intensificaron su búsqueda.

BSO difundió su fotografía y solicitó la colaboración de posibles víctimas que todavía no hayan denunciado hechos similares.

Quienes conozcan su paradero pueden comunicarse con las autoridades al 954-764-HELP. Las personas que deseen conservar el anonimato tienen la opción de ofrecer información mediante la línea de Alto al Crimen de Broward.

Los señalamientos contra Sylvain permanecen pendientes de resolución judicial.