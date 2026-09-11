Gary Oldman insinúa que Jack Lowden podría ser el próximo James Bond

El actor británico Gary Oldman llega a la proyección de la película "Parthenope" en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 21 de mayo de 2024.

TORONTO.- El actor británico Gary Oldman no ahorró elogios sobre su colega de Caballos lentos Jack Lowden, en quien ve las cualidades necesarias para calzar los zapatos del legendario espía James Bond.

"Parte de la receta de Bond es que tiene que tener un poco de picardía, una chispa en los ojos, y Jack Lowden tiene esas cualidades. Además, es un tipo encantador", dijo Oldman durante una conversación con periodistas en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

CELEBRIDADES Jennifer Lawrence se une a Instagram y amenaza con irse ante críticas negativas

PLATAFORMAS Los realizadores Marko y Nangel saltan de los teléfonos al formato serie en "Caso 1992"

El fin de semana Oldman conquistó titulares tras declaraciones a un medio canadiense sobre el tema.

Pero este viernes, la estrella de Batman. El caballero de la noche, aclaró que "estuvieron a punto de tergiversar" sus palabras.

"Yo simplemente dije 'bueno, creo que han elegido al hombre. El rumor es que hay seis candidatos y que Jack está en la lista', y dije 'crucemos los dedos porque sea Jack', y se reportó que yo tenía información privilegiada", comentó consultado por periodistas.

La última película del mítico 007 fue Sin tiempo para morir, lanzada en 2021.

Desde entonces, Amazon MGM adquirió el control creativo de la franquicia y anunció que la nueva entrega estará dirigida por Denis Villeneuve, y contará con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

Knight dio a entender en declaraciones recientes que habría humo blanco en torno a un candidato.

Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi y Ben-Adir son algunos de los nombres que han sonado para el codiciado rol que encarnó por último Daniel Craig.

"Creo que Jack es joven, varonil, increíblemente gracioso, lo que creo que es importante", comentó Oldman.

"No creo que sea difícil imaginárselo. Es un detalle muy bonito (que sea escocés) y un guiño a Sean Connery", el actor que encarnó al famoso agente creado por el escritor británico Ian Flemming de manera más emblemática, prosiguió.

Caballos lentos de vuelta al ruedo

En la serie de AppleTV Caballos lentos, Lowden, de 36 años, interpreta al agente River Cartwright, subordinado y pupilo de Oldman.

La sexta temporada del programa llega a la plataforma la semana que viene con nuevos desafíos para el equipo de espías comandados por el veterano y desaliñado agente Jack Lamb, interpretado por Oldman.

En Toronto, el actor reflexionó sobre la longevidad y el éxito de la serie, inspirada en los libros del británico Mick Herron.

"Hemos estado juntos desde el primer día, y hay algo: todos nos llevamos bien. Afortunadamente todos nos caemos bien", comentó.

Oldman dijo que interpretar a Lamb, conocido por sus medias rotas, su comida grasienta y su cabello despeinado "ha sido una alegría", pero que, dados sus hábitos, la pregunta que sus compañeros de elenco más escuchan es si él huele mal.

"¡Y no (huelo mal)!", dijo.

El programa, que inició su rodaje en la época del COVID, tiene una séptima temporada bajo el brazo, y Oldman comentó que, por ahora, no hay fin a la vista.

"No hay cosas negativas de hacer una serie tan larga, y (continuaremos) mientras Apple nos mantenga al aire", dijo.

"Veremos qué pasa en el futuro, pero he adorado hacer esto".

FUENTE: Con información de AFP