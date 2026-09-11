Muere niña de 10 años atropellada en bicicleta eléctrica; conductor sigue prófugo

MIAMI.- Una niña de 10 años murió y otro menor continúa en condición crítica después de que ambos fueran atropellados mientras viajaban en una bicicleta eléctrica en el noroeste de Miami-Dade, informaron las autoridades.

El conductor abandonó el lugar, mientras detectives de la Unidad de Homicidios de Tránsito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) intentan localizar el automóvil involucrado.

El choque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. del miércoles en las inmediaciones de la avenida Séptima y la calle 117 del noroeste.

Según la pesquisa preliminar, un Nissan Versa gris o plateado, fabricado entre 2009 y 2012, circulaba hacia el norte por la avenida Séptima cuando giró a la izquierda hacia la calle 117 e impactó la bicicleta en la que se desplazaban los niños.

Los equipos de emergencia encontraron a las dos víctimas inconscientes sobre la vía. Paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) las trasladaron al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

La niña falleció posteriormente debido a las lesiones sufridas. El otro menor seguía hospitalizado en estado crítico.

Las autoridades no habían divulgado oficialmente sus identidades. Familiares y amigos identificaron ante el canal local NBC6 a la fallecida como Peyton y señalaron que el niño herido es su hermano.

MDSO tampoco informó si el vehículo sufrió daños visibles durante el impacto ni precisó cuántas personas viajaban en su interior.

Los investigadores examinan grabaciones de cámaras de vigilancia y pidieron a residentes y comerciantes del sector revisar cualquier video captado durante el horario del accidente.

Quienes reconozcan el automóvil o dispongan de información sobre su conductor pueden comunicarse de manera anónima con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS.

La organización contempla recompensas de hasta 5.000 dólares por datos que conduzcan a un arresto.