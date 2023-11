Los Rolling Stones vuelven de gira y empiezan en EEUU

Mick Jagger, de The Rolling Stones, durante un concierto de la gira No Filter de la banda el 15 de noviembre de 2021, en Ford Field en Detroit. Los Rolling Stones planean lanzar en febrero de 2023 su máximo álbum de éxitos en vivo con participaciones de Lady Gaga, Bruce Springsteen, Gary Clark Jr. y The Black Keys. GRRR Live! será lanzado en febrero e incluye éxitos como Start Me Up y Gimme Shelter grabados el 15 de diciembre de 2012 en el Prudential Center de Nueva Jersey.

AP/Rob Grabowski