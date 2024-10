Louis Vuitton muestra colección de objetos en el Design Miami.Paris 2024

"Al examinar uno de los primeros baúles de Louis Vuitton creado en la década de 1850, inmediatamente tracé paralelos con mis creaciones, especialmente en términos de innovación, calidad y creatividad", explicó el diseñador brasileño.

"Louis Vuitton no se propuso simplemente diseñar un baúl. Reinventó el objeto, creando una estructura con una parte superior e inferior planas que facilita su apilado y transporte. Me identifico profundamente con su enfoque audaz: la determinación de salirse del camino trillado, de salir de la zona de confort", agregó el artista.

Louis Vuitton-3-cortesía.png La colección "Objets Nomades" de Louis Vuitton en el Design Miami.Paris 2024. Cortesía/Blue Press Service

La aplicación del color, el uso de materiales nobles y la demostración de una excelente artesanía resaltan la belleza artística de cada Objets Nomades diseñado por Estudio Campana, profundamente influenciado por el legado de Louis Vuitton.

"Incluso el lienzo Monogram de 1896, con sus cuadrifolios y flores inspiradas en los diseños orientalistas de la época victoriana, refleja nuestra atracción por la diversidad cultural en nuestras propias creaciones", explicó Humberto Campana.

La exposición incluye:

El Bomboca con sus formas hinchadas inspiradas en nubes (2017)

La silla Bulbo con su extraña, pero cautivadora, forma de flor tropical (2019)

Los asientos Merengue con sus pétalos de cuero giratorios (2022)

El gabinete colgante Maracatu, la primera contribución de los hermanos Campana a la colección Objets Nomades de Louis Vuitton en 2012.

Proyección de película

La exhibición también incluye una proyección de la película We The Others (2024), que traza la vida y obra de Fernando y Humberto Campana desde la fundación del estudio en São Paulo en 1984.

Cabe destacar que sendos artistas se han hecho un nombre en el mundo del diseño gracias a su creatividad visionaria, significativamente inspirada en la cultura tradicional brasileña, que ahora llega a la moda gracias a la firma francesa.