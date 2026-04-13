Louis Vuitton sufre pérdidas en ventas por conflicto en Medio Oriente

La firma Louis Vuitton muestra piezas de la colección femenina ready-to-wear para otoño-invierno 2025/2026 en una edición anterior de la Semana de la Moda de París.

PARÍS.- La facturación del gigante francés del lujo LVMH ( Louis Vuitton Moet Hennesey) bajó un 6 % interanual durante el primer trimestre del año, hasta 19.121 millones de euros, a causa del impacto de la guerra en Medio Oriente y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por el conflicto .

En un comunicado publicado este martes, LVMH precisó que el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, le restó alrededor de un 1 % al crecimiento durante el trimestre.

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Al final, en términos comparables las ventas progresaron un 1 % entre enero y marzo respecto al mismo periodo del pasado año, pero esa subida quedó más que anulada por un efecto negativo del tipo de cambio del 7 %.

En términos orgánicos (descontando el impacto de las variaciones de divisas), el volumen de negocios bajó un 2 % en su principal negocio, el de moda y marroquinería, y un 9 % en cifras brutas a 9.247 millones de euros.

El impacto en las ventas

Moda fue la única de las divisiones de la empresa en la que cayeron los ingresos en términos comparables. Se mantuvieron estancados en perfumes y cosméticos con 2.038 millones de euros; subieron un 4 % en la distribución selectiva con 4.048 millones; aumentaron un 5 % en vinos y licores con 1.273 millones y un 7 % en relojes y joyería con 2.443 millones.

El grupo francés subrayó que "en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Medio Oriente, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año".

Sus principales mercados en 2025 fueron Estados Unidos (26 %), Francia (8 %), resto de Europa (18 %), Japón (8 %) y el resto de Asia (26 %).

FUENTE: EFE