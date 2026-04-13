lunes 13  de  abril 2026
MODA

Louis Vuitton sufre pérdidas en ventas por conflicto en Medio Oriente

En un comunicado, Louis Vuitton destacó que el hecho le restó a la casa de moda alrededor de un 1% al crecimiento durante el trimestre de 2026

La firma Louis Vuitton muestra piezas de la colección femenina ready-to-wear para otoño-invierno 2025/2026 en una edición anterior de la Semana de la Moda de París.

La firma Louis Vuitton muestra piezas de la colección femenina ready-to-wear para otoño-invierno 2025/2026 en una edición anterior de la Semana de la Moda de París.

AFP/ Bertrand Guay

PARÍS.- La facturación del gigante francés del lujo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesey) bajó un 6 % interanual durante el primer trimestre del año, hasta 19.121 millones de euros, a causa del impacto de la guerra en Medio Oriente y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por el conflicto.

En un comunicado publicado este martes, LVMH precisó que el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, le restó alrededor de un 1 % al crecimiento durante el trimestre.

Lee además
El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.  
HOMENAJE

Vargas Llosa es reconocido a título póstumo con Medalla de las Artes de Madrid
La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025. 
HOMENAJE

Anuncian homenaje a Gloria Trevi en ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Al final, en términos comparables las ventas progresaron un 1 % entre enero y marzo respecto al mismo periodo del pasado año, pero esa subida quedó más que anulada por un efecto negativo del tipo de cambio del 7 %.

En términos orgánicos (descontando el impacto de las variaciones de divisas), el volumen de negocios bajó un 2 % en su principal negocio, el de moda y marroquinería, y un 9 % en cifras brutas a 9.247 millones de euros.

El impacto en las ventas

Moda fue la única de las divisiones de la empresa en la que cayeron los ingresos en términos comparables. Se mantuvieron estancados en perfumes y cosméticos con 2.038 millones de euros; subieron un 4 % en la distribución selectiva con 4.048 millones; aumentaron un 5 % en vinos y licores con 1.273 millones y un 7 % en relojes y joyería con 2.443 millones.

El grupo francés subrayó que "en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Medio Oriente, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año".

Sus principales mercados en 2025 fueron Estados Unidos (26 %), Francia (8 %), resto de Europa (18 %), Japón (8 %) y el resto de Asia (26 %).

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

"Super Mario Galaxy" se mantiene líder en taquilla al alcanzar 628 millones de recaudación

Acusan a Katy Perry de agresión sexual y ella lo niega

Hallan explosivo cerca del lugar donde Shakira actuará en mayo en Río

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU