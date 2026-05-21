Volantes, cuero y celebridades presentes en desfile de Louis Vuitton en Nueva York

Una modelo desfila por la pasarela durante el desfile de la colección Louis Vuitton 2027 en la Frick Collection de Nueva York el 20 de mayo de 2026.

NUEVA YORK.- La casa de moda francesa Louis Vuitton fusionó volantes, cuero de estilo motero y el arte gráfico pop de Keith Haring para su colección crucero 2027, que presentó el miércoles en la noche en un desfile repleto de celebridades en un museo de Nueva York.

Bajo la mirada de Zendaya, Anne Hathaway o Cate Blanchett, el director artístico de la línea femenina de LV, Nicolas Ghesquière, reveló una colección basada en contrastes y estallidos de color.

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Chaquetas de cuero estructuradas se combinaron con cuellos Médici mullidos.

Los conjuntos exhibidos estaban salpicados de los colores naranja, rosa y verde tan propios del movimiento Pop Art, al tiempo que daban paso al morado oscuro, el rosa empolvado y el verde azulado.

En tacones o zapatillas, las modelos llevaban calzado metalizado, con las piernas a la vista gracias a shorts tipo bóxer, pantalones cortos de ciclista o trajes de bermuda a la medida.

Sombreros —tipo pescador o sin ala— coronaban los atuendos. Si no, el cabello de las modelos estaba suelto y marcado con las mechas horizontales popularizadas por la patinadora artística Alysa Liu, la nueva embajadora de la marca.

Locación

El desfile se llevó a cabo en The Frick Collection, lo que supuso la primera vez que ese museo alberga un evento de moda desde su renovación el año pasado.

Antigua mansión de un magnate del acero, la pinacoteca goza de una impresionante colección de pintura europea y obras de arte que se remontan al Renacimiento. Las modelos desfilaron por la pasarela bajo arcos y famosas piezas de arte.

"Dentro de las atemporales salas de The Frick Collection, la belleza y el arte trascienden el tiempo en un diálogo silencioso", publicó LV en Instagram, al tiempo que la marca y el museo anunciaban una asociación de mecenazgo de tres años.

Louis Vuitton financiará tres grandes exposiciones temporales y organizará veladas gratuitas para visitantes fuera del horario habitual en el museo, el primer viernes de cada mes durante un año.

FUENTE: AFP