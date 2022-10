Ludwika Paleta expresa tristeza por muerte de compañeros

Ludwika Paleta subrayó que el hecho sucedió fuera del espacio de trabajo, pero que aún así les removió emociones. “A pesar de que el accidente sucedió fuera de las grabaciones, nos vino a mover el piso a todos”.

Osvaldo Benavides, director y actor del largometraje, quien llegó con su compañera al terminal, enfatizó que sus colegas Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel Pérez no estaban trabajando cuando sucedió el hecho.

“Ellos no estaban trabajando, el seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy un especialista en el tema. Como sea, nosotros que somos sus compañeros hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para poder apoyar a los familiares”, puntualizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ventaneando (@ventaneandouno)

En cuanto a la investigación que se está llevando a cabo, Osvaldo Benavides dijo no estar muy al tanto. “Hay cosas que no sé, hay cosas que no estoy enterado y hay cosas de la investigación que desconozco también”.

Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel se encontraban en su día libre y decidieron adentrarse a las aguas de la playa de Majahual, pero al desconocer las condiciones del oleaje fueron arrastrados y murieron ahogados.

El hecho ocurrió el miércoles 12 de octubre, cuando el equipo dio por finalizada la jornada de grabación y quienes se metieron a nadar fueron tres actores, pues el que sobrevivió fue quien dio aviso a las autoridades que comenzaron con su trabajo de rescate.

La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que los tres hombres se quedaron atrapados en el oleaje del mar. Marco Antonio de 46 años murió al golpearse con una roca, mientras que el cuerpo de Luis Manuel estuvo desparecido.