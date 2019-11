Luis Enrique y C4Trío honran la música tradicional con "Tiempo al tiempo"

MIAMI.-El lenguaje universal de la música derriba fronteras y crea lazos de hermandad más allá del sentido de pertenencia a cualquier nacionalidad, eso fue lo que quisieron trasmitir Luis Enrique y los chicos de C4Trío a través del disco Tiempo al tiempo.

Cuando el cantautor nicaragüense y los integrantes del grupo venezolano se conocieron, supieron que el destino les tenía deparado otro encuentro.

“Nos conocimos en una presentación donde nos invitaron a ambos a tocar una canción, y de ahí salió la idea de hacer algos juntos. Pero pasaron unos cuantos años y nos volvimos a encontrar en otra invitación de otro gran amigo compositor y cantautor venezolano. Ya había hablado con Jorge para hacer uno de los temas incluidos en esta producción que se llama Suéltame. En la canción íbamos a estar con Jorge, Rodner y un amigo pianista, pero cuando me vi junto a C4 completo, dije vamos a hacer un proyecto entero y con todos. Y así comenzó todo a fluir. Indiscutiblemente, fue el momento perfecto y por eso se llama Tiempo al tiempo, porque fue en el tiempo justo”, contó Luis Enrique a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La nueva producción, que opta al Latin Grammy como mejor álbum folclórico, exalta la versatilidad y los matices del cuatro venezolano, del cual se desprenden sonidos autóctonos pero también actuales.

“C4Trío siempre ha tenido esa visión de darle sanidad al cuatro venezolano, porque con este instrumento se puede hacer cualquier tipo de música. No nos ponemos límites haciendo solamente música tradicional venezolana, sino que abrimos las puertas a otros géneros y los abordamos con este instrumento. Entonces el disco tiene muchos elementos, que no se ciñen solo a la música tradicional de Venezuela”, señaló Héctor Molina, cuatrista y cofundador de la agrupación.

“La base del disco son los ritmos venezolanos, pero también exploramos los sonidos de otras regiones de Latinoamérica, porque quisimos que tuviera otros elementos, y acercar a Luis Enrique a nuestra esencia venezolana, pero nosotros también acercarnos a la carrera de Luis, y experimentar con otros géneros musicales”, añadió.

Tiempo al tiempo

Para el autor de Yo no sé mañana, el álbum no podía ser aburrido y por eso fue necesario diversificar los sonidos.

“Es un poco de música latina, pero no deja de ser folclor. Este instrumento es capaz de esa diversidad en sí, de crear canciones que no aburran. Quisimos que no fuera todo joropo, por ejemplo. Y de eso se trata la versatilidad, no solamente del cuatro, sino de todos nosotros, de poder tomar diferentes lenguajes de música y aplicarlo a este proyecto que deseábamos hacer”, indicó Luis Enrique.

c4 trio by jj blanco h .jpg Héctor Molina, Rodner Padilla y Jorge Glem, de C4Trío, junto a Luis Enrique. JJ BLANCO H./ DLA

La escogida para ser versionada en joropo fue Date un chace, de Omar Alfano. Ésta y Tonada en melancolía, de César Gómez, son las dos únicas canciones del disco que no fueron concebidos por los autores de este material.

El bajista del grupo, Rodner Padilla, recordó cómo se logró la versión de este tema, un clásico del repertorio de Luis Enrique.

“En uno de los breaks (descansos) de las sesiones de grabación, arranca Luis a tocarlo en joropo y yo dije wow. Ya habíamos terminado el disco, teníamos ocho temas pero a mí me parecía muy corto, hacía falta uno más. Y estábamos yendo a Houston a tocar el primer concierto que hicimos con esta música. Yo iba en el avión, compré WiFi y empecé a cuadrar, hablé con un amigo que tiene un estudio en Houston para grabar Date un chance después del concierto y se lo dije a los muchachos. Y me dijeron: ‘tú estás loco, vamos a estar cansado, ¿vamos a cantar por tres horas y después irnos al estudio?’”, contó Padilla.

“Yo fui el primero que protestó”, replicó Luis Enrique, entre risas.

“Lo otro que queríamos lograr era que fueran canciones inéditas, porque se hablaron de diversas ideas, de hacer homenaje a la música latinoamericana y varios conceptos, pero al final dijimos, ¿por qué vamos a hacer eso si podemos escribir canciones? Yo ya tenía un par hechas con esa visión de llevarlas al folclor. Y todo lo demás lo escribimos en la marcha”, agregó Luis Enrique sobre el proceso de composición.

Conservando la esperanza

Uno de los temas en los que juntaron la inspiración fue Añoranza, un grito de esperanza para países como Venezuela, Nicaragua o Cuba donde se imponen las dictaduras, y dedicado a un fenómeno social que se deriva de los regímenes totalitarios: la emigración.

Jorge Glem, cuatrista y cofundador del grupo, habló sobre el mensaje de la canción, cuyo videoclip grabaron en Xochimilco, México.

“Fue algo muy lindo, porque lo hicimos con un gran maestro del cine que es nuestro amigo Hernán Jabes, que también siente muchísimo ese dolor de lo que ha pasado en nuestros países. Él es chileno y se crio en Venezuela. Quisimos hacer el video lo más real posible y creo que se logró ese cometido, porque mostramos personas de distintas razas, de diferentes países para reflejar un poco eso”, contó Glem.

“Está basado en el amor y el respeto, y rindiéndole un tributo a todas esas personas que tienen esa valentía de emprender un viaje tan duro, sin saber a dónde van, o si llegarán o no, sin saber qué van a conseguir en el camino. Justamente, ese sentimiento nos llevó a hacer el video y la música. Y creo que una de las cosas más bonitas es que todos esos sentimientos están impregnados en cada una de las notas. Por eso es que llegan a tanta gente, porque más allá de las letras y la música, está esa energía que nos mueve y que pudimos plasmar a través del arte”, añadió.

Nominación al Latin Grammy

Para C4Trío, Tiempo al tiempo marca el comienzo de una nueva etapa: es el primero que graban en el exilio, y desde diferentes latitudes. Jorge Glem vive en Nueva York; Héctor Molina y Rodner Padilla radican en Miami, y Edward Ramírez en Medellín.

Cover jpg.jpg Portada de la nueva producción de Luis Enrique y C4Trío, Tiempo al tiempo, nominada al Latin Grammy como mejor álbum folclórico. Cortesía/ Prensa C4Trío

“Este disco tiene un sabor muy especial, porque es el primero que hacemos viviendo fuera de Venezuela. Eso representa un reto enorme, porque vivimos en diferentes ciudades y la dinámica del grupo cambió muchísimo. Así que hacer este disco y que haya tenido esta aceptación, ya para nosotros es un éxito enorme y, por supuesto, que haya sido nominado al Grammy es algo mucho más reconfortante. Es un honor estar nominados con un artista de la categoría de Luis Enrique. Estamos muy felices con este proyecto, además, tocar con Luis en conciertos, compartir con él, hacer gira de medios, todo eso nos tiene muy contentos, nos da mucha vida”, expresó Héctor Molina.

Luis Enrique también atesora esta producción, y le satisface saber que la industria ha reconocido la calidad del trabajo.

“Yo nunca había hecho este género de música, entonces para mí es sumamente especial lograr un proyecto con amigos que quiero, que respeto como músicos y como seres humanos. Es importante estar nominados y ser tomados en cuenta en un momento en el que este tipo de música no tiene un vehículo comercial que lo lleve por ningún lado, ni tiene apoyo en la radio. Esto le gusta a la gente porque sí, porque conectan con las canciones. Nuestros colegas han decidido que el disco tiene una calidad excelente y que merece ser nominado”, dijo.

La vigésima entrega del Latin Grammy se celebrará el jueves 14 de noviembre, en Las Vegas. Ricky Martin, Roselyn Sánchez y Paz Vega presidirán la ceremonia que Univision transmitirá.