Luis Enrique y Maia unen sus voces en "Ni tú ni yo"

Pero sí querían abordar el tema de la ruptura sentimental de manera optimista.

“Sí tuvimos una plática previa que nos llevó a escribir el tema. Y más de ser una canción de desamor, habla de la posibilidad de terminar algo que es tan difícil de terminar, pero hacerlo positivamente, aceptando la situación tal cual es, sin postergarla más porque ya no hay cómo coincidir en el amor en ese momento. Y quisimos abordarla también sin culpar”, expuso el cantautor.

“No es una canción corta venas ni de un total desamor de esos terribles, sino que tratamos de buscarle el lado positivo a la historia dentro de lo difícil que pueda ser decirle adiós a alguien que quisiste mucho en algún momento”, añadió.

Después de tanto esperar, la colaboración llegó justo en el momento adecuado para ambos. Y llegó vestida de una salsa romántica.

“Habíamos esperado mucho para hacer este dúo. Maia y yo hablamos de hacer algo hace 12 años. Y necesitábamos estar listos los dos, tener la canción adecuada y que fuera el momento adecuado. Maia viene haciendo un trabajo muy lindo, ya ha colaborado con otros artistas. Y le pregunté a nuestro productor Guianko Gómez si había la posibilidad de presentarle un tema, porque ella también escribe. Se la mostré, a él le gustó y me dijo: hay que esperar el visto bueno de Maia, a ver si la hacemos en salsa”, contó.

Por su parte, la artista colombiana recordó cómo fue el momento cuando le propusieron realizar el dúo con el salsero nicaragüense.

“Yo dije que sí antes de oír la canción. Después dije: madre mía en qué me metí porque había mucha expectativa y nervios de poder lograr lo que nuestro productor quería y también lo que quería Luis Enrique para su canción. Había unas ganas muy grandes de trabajar con Luis Enrique, que se estaban cocinando desde hace 12 años, ganas mutuas que se notan en la canción, que es la historia de una relación que está agonizando, que tiene momentos y chispas de pasión, por los que creen poder seguir adelante, pero simplemente están alargando un final esperado y nosotros logramos hablarlo con música”, dijo Maia.

“Es una conversación de pareja que se convierte en una conversación musical. Por eso es un dueto, no es una colaboración, porque necesitamos uno del otro para poder hacer la canción. Entonces, es algo muy lindo y coherente, porque también hablamos de esta historia que es difícil, pero lo hacemos bailando salsa”, agregó la cantante.

La canción expone las emociones a flor de piel que una ruptura sentimental a veces puede provocar.

“Esa confusión de no entender que tienes que dejar ir a esa persona, porque tienes chispazos que te confunden. Dices claro que amo a esta persona, pero te preguntas si será la costumbre o el apasionamiento. Si serán los momentos maravillosos que pasan juntos, pero que ya son muy pocos. Entonces, es todo eso que se plantean las dos personas hablando, pensando y después mirándose a la cara”, dijo Maia.

Para Luis Enrique, cuando se avecina el fin de una relación es mejor soltar a tiempo y no aferrarse, porque el amor siempre vuelve a sorprendernos.

“No importa cuánto lo quieras prolongar o postergar el final, cuando las cosas se dejan de sentir e incluso cuando dejan de cumplir con códigos que son importantes para uno, pues entonces ahí es cuando tienes que decidir qué vas a hacer: si te quedas aguantando semejante bobería o te das la libertad de que el amor te encuentre, porque a veces la gente se empecina mucho en buscar el amor. Yo creo que el amor te encuentra cuando estás preparado. Es muy probable que el mismo amor se va a encargar de ir a tocar a la puerta”, aseguró el cantautor.

Asimismo, afirmó que las canciones románticas no pasan de moda.

“Para mí, el romanticismo es algo que no va a dejar de existir nunca. No importa cuántos géneros aparezcan, no importa cuánto la gente quiera decir que eso es un poco anticuado. ¿Cómo va a ser anticuado? El amor jamás podrá ser anticuado. El amor es el amor. Y cuando se habla de amor, se habla de experiencias humanas y se habla de lo más increíble que tiene el ser humano: el sentimiento, el poder sentir cosas por algo o por alguien. Por eso creo que hay canciones que perduran en el tiempo”, expuso.

Una de esas canciones es precisamente una que lo catapultó a la fama, Yo no sé mañana, de Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar. Además, las canciones tienen el poder de encajar en cualquier realidad.

“Lo más loco de las canciones, y Maia me lo estaba diciendo, es que cada uno interpreta y aplica las canciones a su propia situación. Quizás no es lo que yo me imaginé a la hora de escribir el tema, pero la realidad es que las canciones se aplican a lo que uno está viviendo. Y Yo no sé mañana realmente no es nada más que: vive el momento fugaz y vámonos. Y cada uno pa’ su casa”, dijo Luis Enrique.

“Y esa frase de Yo no sé mañana, no existe nada más verídico que eso. Es aplicable a todo, a tu relación contigo mismo, porque por ahí es donde comienzan las cosas. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, más allá de la historia que Jorgito Villamizar y Jorge Luis Piloto contaron, que también es una historia real sobre una pareja que uno le está diciendo al otro que no lo presione, dejemos que esto fluya, vamos a ver qué sucede, vamos a caminar juntos. Siempre las canciones tienen un trasfondo. Y eso es lo que busco, ver más allá de la historia, incluso que la historia sobrepase lo que dice la letra, que haya un poquito de profundidad”.

Ni tú ni yo, que ya se puede escuchar en las plataformas, formará parte del próximo álbum de Maia.