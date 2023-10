Luis Enrique y Carlos Xavier se unen al ritmo de "Bailo, vivo y gozo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Xavier (@carlosxaviermusic)

"Toda la vida he sido fanático de Luis Henrique. Siendo también de Nicaragua, crecí escuchando su música y siempre quise hacer algo con él, pero no sabía cómo podía gestionar algún proyecto. Un día, lo etiqueté en una historia en Instagram y él me respondió, me dijo: 'Carlos, lo que tú estás haciendo está bueno, te deseo muchos éxitos'. En ese momento, yo aproveché la conexión y le plantee hacer un dúo... y al fin, aquí estamos. Ya salió la canción y es un sueño hecho realidad", contó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Carlos Xavier.