Luis Fonsi, padrino del nuevo barco de Norwegian Cruise Line

Pero el barco no llegará hasta noviembre al Puerto de Miami, desde donde zarpará a las Bahamas o el Caribe.

El anuncio del intérprete de Despacito como padrino de Viva lo hizo la compañía el viernes 23 de junio en el Loan Depot Park.

“Es un privilegio, es tan bello ser parte de algo tan grande, me encanta lo que representa NCL. Nos encanta salir de vacaciones, en cruceros y ser parte de algo tan especial, ser el padrino de Viva es muy emocionante”, expresó Luis Fonsi desde el estadio de los Marlins.

El cantante dijo que aun no conoce el barco, pero sí vacacionó junto a su familia a bordo del Prima, de la misma línea que la nueva embarcación.

El estilo libre de horarios que ofrece Norwegian es algo que disfruta y le ayuda a desconectar.

“Freestyle cruising, sin horarios. Cuando estoy de vacaciones no quiero horarios, quiero comer cuando tenga hambre. No hay que empacar y desempacar como cuando estoy en tour. Visitamos el Prima. Soy niño de corazón. Y la manera como nos tratan, desde el momento que llegas al crucero te reciben con ese mismo amor, no importa si te estás quedando en una suite o no, te cuidan. Uno se queda con eso”, dijo Fonsi.

Por su parte, el presidente de Norwegian Cruise Line, David J. Herrera, explicó por qué el artista boricua que ahora viven en Miami fue el elegido.

“Como puertorriqueño, también radicado en Miami, él une a la gente de todo el mundo con su energía, positividad y música, lo que lo hace el complemento perfecto para la vibrante energía de Norwegian Viva. No podemos esperar a que se una a nosotros para celebrar este momento histórico a finales de este año”, expresó Herrera.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida al ícono de la música latina Luis Fonsi a la familia NCL como padrino de Norwegian Viva y de unirse a nosotros en el bautizo de nuestro barco más nuevo. Miami, nuestra ciudad natal, está inmersa en la cultura latina, y queremos celebrar el debut de Norwegian Viva con una infusión de talento latino encabezado por Luis”.