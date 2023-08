Luis Miguel inicia con éxito su gira por Suramérica

El inicio de esta intensa gira por Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá no pudo ser más emotivo ante los miles de fanáticos que corearon el repertorio que recorrió éxitos de toda su carrera destacando La chica del Bikini Azul, La incondicional, sus Boleros de Romance como No me platiques más, Inolvidable, Somos Novios; seguido por Come fly with me en dueto con el gran Frank Sinatra.

LUIS MIGUEL(1) Luis Miguel. Cortesía/EB Public Relations Inc.

Luis Miguel no solamente sigue vigente, sino que una vez más sorprende a su público con su voz.

“Espectacular, mejor que nunca”, así lo afirmaban los asistentes que quedaron atónitos con la potencia vocal del artista, quien estuvo acompañado por más de 42 músicos en escena, conformados por: 17 músicos en la Orquesta, alrededor de 12 músicos en la sección de cuerdas y otros 14 del Mariachi Vargas de Tecalitlán, reconocido como el mejor Mariachi de México.

El artista continúa en la Argentina con los próximos nueve conciertos totalmente agotados en el Movistar Arena hasta el 18 de agosto. Y seguirá en Santiago de Chile con otros 10 conciertos, para después continuar en México, Estados Unidos y Canadá, con más de 65 fechas sold out confirmadas, bajo la producción de Cardenas Marketing Network, Inc. CMN, y Fénix Entertainment.

El Sol de México dio su última presentación en noviembre de 2018 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel (@luismiguel)

FUENTE: REDACCIÓN