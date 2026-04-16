Luren Márquez es coronada Miss Perú 2026

MIAMI.- El Teatro Municipal del Callao se convirtió recientemente en el escenario de un relevo histórico para la belleza nacional peruana con la proclamación oficial de Luren Márquez como la nueva Miss Perú 2026. La ceremonia marcó el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección de la organización nacional.

Márquez, quien a sus 27 años cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de las plataformas de modelaje, recibió la corona de manos de su predecesora, Karla Bacigalupo, asumiendo de inmediato la responsabilidad de representar al país en la próxima edición del certamen Miss Universo, cuya sede será Puerto Rico.

Proyección internacional

La nueva soberana no es una desconocida para la opinión pública ni para los jurados especializados en este tipo de competencias.

Su historial incluye el título de Miss Teen Perú obtenido en 2018 y una destacada participación como primera finalista en la edición de 2024. No obstante, su perfil trasciende la pasarela gracias a su formación como administradora por la Universidad de Lima y su actual desempeño como presentadora en la cadena Telemicro Internacional.

Asimismo, destaca su labor como fundadora de la plataforma Moda Perú USA, una iniciativa privada dedicada a impulsar la internacionalización de los diseñadores locales en el competitivo mercado estadounidense.

El evento contó con la presencia de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025. La reina de belleza internacional cumple una visita oficial en territorio peruano, marco en el cual fue distinguida con las llaves de la ciudad por parte del alcalde provincial del Callao, César Pérez.

Al respecto, Márquez expresó su admiración por Bosch y destacó la importancia de recibir asesoría de una reina con tal proyección global, señalando que su estancia representa un motivo de orgullo para la nación.

Las actividades oficiales de la nueva soberana continuarán hasta el domingo 19 de abril. La agenda institucional contempla un viaje hacia la región de Ica para visitar la laguna de Huacachina, lugar de origen de la reina, como parte de las acciones de promoción turística vinculadas a su nuevo cargo.