Luz María Doria: "Cuando comienzas a quererte, la vida te empieza a querer a ti"

MIAMI .- Es importante fortalecer el amor propio y curar las heridas para seguir adelante, pero lograrlo no es tan fácil como decirlo. Esta y otras cuestiones se abordan en ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? , el nuevo libro de la reconocida periodista, productora y conferencista Luz María Doria .

LETRAS Libro de conferencista colombiano exhorta a no darse por vencido

Sanar y seguir, sin el peso de lo pasado

El libro, que la autora dedica “a ti que te está doliendo”, es precisamente un bálsamo para aliviar muchos dolores emocionales. Como apuntó la autora, en las páginas de este libro explora “toda clase de tristezas” y también las herramientas que le resultaron de utilidad para aliviarlas.

Asimismo, indicó que su enfoque es directo hacia el lector, como una charla íntima y sincera en la que busca también llegar a esas personas cuya carga se duplica al experimentar el peso del remordimiento sin saber cómo pedir perdón.

Según Luzma, este libro surge de una necesidad personal, pues sus complejas experiencias le llevaron a explorar el modo de encontrar alegría en medio del sufrimiento y así reunir fuerzas para seguir adelante en momentos de dolor, todo eso sin renunciar a la búsqueda del éxito.

Luz María Doria suma otros libros como 100 ideas de agradecimiento y superación (2021), El Arte de no quedarte con las ganas, (2020), La mujer de mis sueños (2016) y Tu momento estelar (2018), con valiosas herramientas para enfrentar desafíos personales y brillar.

Historias personales

Además de consultar a expertos en bienestar, la autora seleccionó a 18 personas especiales y con sólidas historias de superación para que compartieran en el libro cartas dirigidas a quienes atraviesan situaciones similares, revelando así sus propias fórmulas para mitigar el dolor.

La periodista Ilia Calderón escribe una carta a la niña que fue y reflexiona sobre la discriminación racial y cómo el tema afecta diversas esferas, sobre todo la educación. Basado en su propia experiencia tras la muerte de su padre, el actor y presentador Raúl González comparte una emotiva carta a aquellos que tienen un familiar enfermo. La periodista y productora Melissa Escobar nos regala un hermoso relato sobre el divorcio que destila generosidad y comprensión. La periodista Lourdes del Río confiesa cómo atravesó ese camino que comienza en “tienes cáncer” y termina en un “proceso de curación”. Por su parte, la actriz y presentadora Aly Sánchez muestra con una honestidad brutal cómo sufrió acoso en redes sociales y qué herramientas usó para crecer ante la adversidad.

Vale destacar que a lo largo del libro Luzma hace gala de su tenacidad periodística al realizar entrevistas a “expertos de la vida”, como el Niño Prodigio (Víctor Florencio), un vidente muy popular en los medios hispanos. Como escrito a la carta, es un cuestionario delicioso que promete satisfacer la curiosidad de muchas personas, con temas como las predicciones, las señales, la mala suerte (¿existe realmente?), y la energía. También resalta la entrevista a Papá Jaime (Jaime Jaramillo), cuya labor altruista es un ejemplo de constancia y sacrificio. Es conmovedora su historia, pues a pesar de presenciar el horror de la muerte y la injusticia, ha convertido la tristeza en acciones positivas.

“Cuando comienzas a quererte, la vida te empieza a querer a ti”

Así se titula uno de los capítulos del libro, que nos invita a no fustigarnos ni causarnos malestar, sino encontrar la cara luminosa de cada momento. No obstante, admite que en ocasiones está bien sentirse mal, aunque no deberíamos quedarnos en ese sitio tanto tiempo, ni sentir miedo, pues este es “el enemigo número uno de la felicidad”.

Pero apartar la negatividad y aprender a quererse no es tan sencillo. Es por eso que la autora propone varios pasos útiles para alimentar ese amor propio que nos llena de energía, como ser agradecidos con lo bueno que tenemos, cuidar la mente, ponernos en primer lugar y crear un plan con aquello que queremos mejorar.

En torno a este último punto, destacó las visiones de dos mujeres increíbles que han sabido gestionar su felicidad y postura ante la vida: la escritora Isabel Allende, y Victoria Alonso, expresidenta de Marvel. Luz María Doria recuerda lo que aprendió durante una cena con ambas. Allende le enseñó, sin saberlo, que todos llevamos “una insospechada reserva de fortaleza que emerge cuando la vida nos pone a prueba”. De Alonso aprendió la belleza de despertar cada día sabiendo que se trata de una nueva oportunidad.

¿Cuánto te pesa lo que te pasa? es un shot vigorizante de autoestima y esperanza. Luz María Doria nos enseña a perdonar, a curarnos y seguir el camino con ligereza y energía para emprender nuevas aventuras, sin el lastre de los golpes.

El libro se encuentra en plataformas como Amazon, Barnes & Noble y en librerías independientes en Estados Unidos y Puerto Rico.

Trayectoria de Luz María Doria

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Luz María Doria se ha consolidado como una figura influyente en el periodismo y la producción televisiva hispana en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino “Despierta América” de Univision, y es productora de “Algo personal con Jorge Ramos”.

Por su influencia y logros, fue reconocida en dos ocasiones como una de las 25 mujeres más poderosas de Estados Unidos por la revista People en español. Su trabajo no solo se limita al ámbito televisivo; sus columnas y entrevistas han sido publicadas en medios impresos y digitales a nivel nacional e internacional.

Penguin Random House Grupo Editorial: líder en edición y distribución de libros

Penguin Random House Grupo Editorial, perteneciente al grupo internacional Penguin Random House, fundado en 2013, se destaca como una empresa líder en la edición y distribución de libros.

El grupo editorial, compuesto por 54 sellos editoriales independientes, publica más de 2500 nuevos títulos al año, incluyendo obras de autores reconocidos a nivel mundial. Su presencia se extiende a más de 45 países de América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos, consolidándose como una fuerza destacada en el mundo editorial.

La editorial tiene el compromiso de ofrecer obras para lectores de todas las edades y en diversos formatos, opera en países como España, Portugal, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.