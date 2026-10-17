sábado 17  de  octubre 2026
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Mourinho asegura que "si yo fuera Vinicius, me hubiese ido el verano pasado"

El brasileño Vinicius, que lleva dos años sin lograr recuperar su mejor nivel en el Real Madrid, es criticado con frecuencia por los aficionados del club

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinicius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante un partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid.

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinicius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante un partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid.

José Jordan / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró este sábado que seguramente habría dejado el club blanco "el verano pasado" si hubiera estado en el lugar de Vinicius Junior, en plena crisis de confianza y sancionado con cuatro partidos por haber tirado del pelo a un adversario.

El delantero brasileño, de 26 años, que lleva dos años sin lograr recuperar su mejor nivel en Madrid, es criticado con frecuencia por los aficionados madrileños e incluso ha sido pitado en ocasiones, además de ser objeto de mofas e insultos racistas en varios estadios.

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Su carácter volcánico también provoca que muchas veces sea amonestado por los árbitros y el pasado fin de semana fue expulsado contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival.

Luego se encaró con el árbitro, por lo que ha recibido una sanción de cuatro partidos: dos por tirar del pelo y otros dos por su conducta hacia el juez.

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"Vini es un tipo fantástico, le tengo mucho cariño. Valoro mucho el hecho de que consiga vivir y sobrevivir en este entorno con una sonrisa. Yo, si estuviera en su lugar, probablemente ya no seguiría aquí", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Sevilla.

"El verano pasado, probablemente habría forzado una salida hacia una competición, un país, un núcleo de clubes y estadios donde los rivales le respetaran. Pero, por amor al Real Madrid, y con la fe de que las cosas siempre pueden mejorar, renovó", añadió el técnico.

Según la prensa española, el extremo brasileño estuvo cerca de fichar por el Arsenal, vigente campeón de Inglaterra, pero prefirió quedarse en Madrid con un contrato de oro, ampliado hasta 2032.

Caso Tebas

Preguntado sobre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuya dimisión pidió el Real Madrid el viernes después de que este comparara los métodos de Real Madrid TV con los del ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, Mourinho consideró que se habían sobrepasado "los límites".

"Hemos entrado en un terreno en el que creo que las únicas disculpas válidas son si se habla de un caso clínico. Si no, no hay ninguna justificación ni ninguna excusa", afirmó.

El Real Madrid, cuarto en LaLiga a seis puntos del FC Barcelona, líder invicto, recibe al Sevilla FC el domingo en el estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de al menos mantener la distancia con su gran rival antes del Clásico de la próxima semana.

FUENTE: AFP

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