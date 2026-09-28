lunes 28  de  septiembre 2026
CELEBRIDADE

Madonna brilla en su regreso a los MTV Video Music Awards 2026

La artista de 68 años tuvo una actuación en la que, junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX, simuló el desenfreno y la libertad de un club nocturno

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.&nbsp; &nbsp;

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024. 

 

AFP/Pablo Porciuncula
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Madonna regresó al escenario de los MTV Video Music Awards luego de 23 años, y su presencia en la icónica premiación no pasó desapercibida más allá de alzarse con el premio a mejor colaboración pop, y mejor dance por el cortometraje Confessions II – The Film.

La Reina del Pop acaparó los focos liderando las nominaciones en la edición 2026 de los VMAs. Pero más allá de las estatuillas que la intérprete se llevó a casa la noche del 27 de septiembre, Madonna hizo lo que mejor ha sabido hacer en toda su trayectoria: dar un espectáculo musical.

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La artista de 68 años tuvo una actuación en la que, junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX, simuló el desenfreno y la libertad de un club nocturno.

Las cantantes interpretaron los temas Bring Your Love y Danceteria Afterhours.

Tema

Y fue precisamente la colaboración con Carpenter la que le dio a la Reina del Pop Junto el premio a mejor colaboración pop.

Al momento de recibir el galardón, Madonna dedicó unas palabras en las que abordó cómo nació la idea de grabar junto a la exestrella Disney la canción, revelado que tomó la iniciativa de enviarle directamente un mensaje a la artista, sin cumplir con los lineamientos convencionales.

"Todos los que me conocen saben lo impaciente que soy. Pasaron cinco días sin lograr contactar a Sabrina ni tener respuesta de su equipo para hacer la canción, así que tomé el teléfono y le escribí un mensaje directo".

La decisión fue la correcta, pues reveló que gracias a su iniciativa se cumplió el objetivo. “En cuestión de semanas, ya estábamos juntos en el estudio. Fue fabuloso".

Durante su intervención, agradeció a Sabrina su aporte al proyecto y manifestó la razón por la que quiso trabajar con ella.

“Me encanta trabajar contigo porque eres muy profesional. Y en estos tiempos es muy difícil encontrar gente profesional con la que trabajar”.

Ante esto, Sabrina respondió con humor: "¡Mi equipo responde, para que todos lo sepan! Sí, responden a la gente, pero yo respondo más rápido. Así que, contactarme directamente es siempre la mejor manera".

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