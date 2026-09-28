Madonna brilla en su regreso a los MTV Video Music Awards 2026

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.

MIAMI.- Madonna regresó al escenario de los MTV Video Music Awards luego de 23 años, y su presencia en la icónica premiación no pasó desapercibida más allá de alzarse con el premio a mejor colaboración pop, y mejor dance por el cortometraje Confessions II – The Film.

La Reina del Pop acaparó los focos liderando las nominaciones en la edición 2026 de los VMAs. Pero más allá de las estatuillas que la intérprete se llevó a casa la noche del 27 de septiembre, Madonna hizo lo que mejor ha sabido hacer en toda su trayectoria: dar un espectáculo musical.

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La artista de 68 años tuvo una actuación en la que, junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX, simuló el desenfreno y la libertad de un club nocturno.

Las cantantes interpretaron los temas Bring Your Love y Danceteria Afterhours.

Tema

Y fue precisamente la colaboración con Carpenter la que le dio a la Reina del Pop Junto el premio a mejor colaboración pop.

Al momento de recibir el galardón, Madonna dedicó unas palabras en las que abordó cómo nació la idea de grabar junto a la exestrella Disney la canción, revelado que tomó la iniciativa de enviarle directamente un mensaje a la artista, sin cumplir con los lineamientos convencionales.

"Todos los que me conocen saben lo impaciente que soy. Pasaron cinco días sin lograr contactar a Sabrina ni tener respuesta de su equipo para hacer la canción, así que tomé el teléfono y le escribí un mensaje directo".

La decisión fue la correcta, pues reveló que gracias a su iniciativa se cumplió el objetivo. “En cuestión de semanas, ya estábamos juntos en el estudio. Fue fabuloso".

Durante su intervención, agradeció a Sabrina su aporte al proyecto y manifestó la razón por la que quiso trabajar con ella.

“Me encanta trabajar contigo porque eres muy profesional. Y en estos tiempos es muy difícil encontrar gente profesional con la que trabajar”.

Ante esto, Sabrina respondió con humor: "¡Mi equipo responde, para que todos lo sepan! Sí, responden a la gente, pero yo respondo más rápido. Así que, contactarme directamente es siempre la mejor manera".