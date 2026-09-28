Amazon Music realiza transmisión en vivo de residencia de Shakira en Madrid

Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos La tortura, en un concierto de la cantante colombiana en Madrid.

MIAMI.- Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo el próximo sábado del concierto completo de su residencia en Madrid y lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028.

"La gira Las mujeres ya no lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music", aseguró Shakira en un comunicado del gigante del comercio electrónico.

La transmisión de la última parada de su gira mundial, durante uno de sus conciertos de la residencia europea ES Latina, podrá verse desde las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT) a través de las plataformas de Amazon Music sin necesidad de suscripción.

Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music, dijo a EFE que se trata de la "primera" transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira como parte de su edición anual de 'La música nos conecta', que este año promueve 'Las mujeres que impulsan la música latina'.

"Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años", explicó Guerrero sobre la cantante colombiana.

La ejecutiva española subrayó la vigencia de Shakira, que mantiene una trayectoria de más de tres décadas, con éxitos que fueron número uno en la década de los noventa y ahora, con Dai Dai como la canción más escuchada de este año en Amazon Music.

Guerrero evitó anticipar si la transmisión de Shakira superará a la del artista puertorriqueño Bad Bunny en 2025, que hasta ahora es la "más vista" en la historia de Amazon Music, y aseguró que el objetivo "no es competir, sino superarse a sí mismos" con cada nueva iniciativa.

Agregó que la plataforma lanzará además una nueva versión de Dai DaI, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, producida por el jamaiquino Rvssian, y una edición en vinilo por el 25º aniversario de Laundry Service (2001), el álbum con el que Shakira consolidó su salto al mercado internacional, además de contenidos musicales seleccionados por la propia artista.

Las mujeres ayudan

La iniciativa musical incluye Las mujeres ayudan, que involucra a Laboratoria, una organización que impulsa la participación de las mujeres en la economía digital de América Latina, y Amazon Web Services (AWS) para ofrecer formación tecnológica gratuita y en español.

La idea es "cerrar la brecha en la educación de la IA y la tecnología entre hombres y mujeres. Estamos esperando cómo impactar a más de un millón de mujeres de aquí al 2028", explicó Guerrero.

El programa de AWS Entrena Latinas comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, fundada por Shakira para impulsar la educación, quienes podrán acceder a cursos fundamentales y certificaciones en inteligencia artificial con el objetivo de prepararse para nuevas oportunidades profesionales en los sectores de la música y la tecnología.

Otra de las iniciativas será 'Las mujeres facturan', una tienda global que destacará en la plataforma de ventas productos de negocios pertenecientes a mujeres emprendedoras, con productos, desde libros y pódcast hasta joyas, explicó la directiva.

"Shakira ha pasado más de tres décadas mostrándole al mundo lo que es posible cuando una mujer latina se niega a aceptar límites en torno a su música, su ambición o su influencia. Ha ayudado a cambiar la forma en que los artistas latinos son vistos en el escenario global, utilizando su voz para crear oportunidades para otros", dijo Guerrero.

FUENTE: Con información de EFE