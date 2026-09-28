"Se acerca el reencuentro de todos", dice María Corina Machado tras regreso de su jefa de prensa a Venezuela

CARACAS . -María Corina Machado , líder de la oposición de Venezuela , elogió el regreso de la jefa de comunicaciones de su equipo, Claudia Macero, al país este domingo en la noche, luego de más de un año en el exilio, y aseguró que este hecho constituye un paso hacia el reencuentro de todos los venezolanos.

En su mensaje por X, no hizo referencia a un posible próximo retorno a su país.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”, afirmó la Nobel de la Paz 2025 en reacción a la entrada al país de Macero a quien esperaba un nutrido grupo de allegados y periodistas según informó su organización política Vente Venezuela.

Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida @claumacero.



Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de TODOS los venezolanos EN CASA! https://t.co/5axTXEjGPt — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 28, 2026

“Abriendo caminos” hacia Venezuela

A su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, Macero aseguró: “Yo estoy abriendo caminos como me lo abrieron a mí a otros”, tras asegurar que la decisión de su retorno “fue personal”.

Dijo no saber la fecha en la que Machado volvería al país, pero señaló que vuelve a Venezuela “para darme confianza a mí y a otros de que es el momento de volver”.

Este domingo en la mañana, caravanas a favor del regreso seguro de Machado y un cronograma electoral, con el nombre de La Gran Rodada Nacional por la Libertad, recorrieron varios estados del país en el contexto de posibles elecciones, tras anuncios sin fecha ni otros detalles.

El segundo regreso en meses

Macero, periodista y una de los cinco aliados de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela por persecución política en 2024, salió del país junto a sus compañeros en una sorpresiva operación de rescate en 2025, ante la violación del asilo político por parte del régimen de Maduro

Tenía cargos por supuesta traición a la patria y conspiración en el marco de las elecciones fraudulentas de julio de 2024 cuyos resultados oficiales permitieron la permanencia de Maduro en el poder.

Macero es la segunda integrante del equipo de Machado en regresar, luego de que otro de los dirigentes, Omar González, lo hizo a finales de agosto junto a otros dirigentes opositores, lo que supone certezas sobre la posible llegada de la líder opositora a Venezuela, tras bloqueos de siete intentos en los últimos meses.

| Arranca la Gran Rodada Nacional por la Libertad.



La jornada se desarrolla este domingo en distintos estados del país, con movilizaciones convocadas en torno a tres demandas: el regreso seguro de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a Venezuela, un cronograma electoral y… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) September 27, 2026

FUENTE: Con información de María Corina Machado red X, agencias