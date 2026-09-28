Opositores alertan sobre las alianzas del Ejército nicaragüense con Rusia y China

MANAGUA .- Un grupo de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos solicitó formalmente al Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) someter a revisión la participación y los acuerdos de cooperación del Ejército de Nicaragua en dicho organismo regional.
A través de una comunicación institucional, los firmantes señalaron que el alineamiento de la cúpula militar con las reformas constitucionales impulsadas en el país atenta contra los principios de democracia, paz y libertad establecidos en el tratado fundacional del foro militar centroamericano, reseña el portal web Martí Noticias.
Argumentos y riesgos señalados por la oposición
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Respaldo al modelo político: La oposición denuncia la postura pública asumida por el comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, en apoyo a los cambios constitucionales que consolidan el control gubernamental.
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Presencia de potencias extranjeras: La carta alerta sobre el impacto de las alianzas militares de Nicaragua con China y Rusia, advirtiendo un impacto directo en la interoperabilidad regional y la protección de información sensible.
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Seguridad y delincuencia transnacional: El documento plantea riesgos en la efectividad de la cooperación en materia de combate al narcotráfico y a las redes delictivas que operan en la región.
Expertos en seguridad internacional coinciden en que la iniciativa busca generar una estrategia de asfixia e aislamiento institucional para la cúpula militar nicaragüense, reduciendo sus espacios de legitimidad y capacitación en el ámbito centroamericano.
FUENTE: Martí Noticias