lunes 28  de  septiembre 2026
DICTADURA

Opositores alertan sobre las alianzas del Ejército nicaragüense con Rusia y China

El documento plantea riesgos en la efectividad de la cooperación en materia de combate al narcotráfico y a las redes delictivas que operan en la región

Soldados del Ejército de Nicaragua desfila en el acto de aniversario de la institución militar qee se ha volcado al servicio del dictador sandinista Daniel Ortega.&nbsp;

Soldados del Ejército de Nicaragua desfila en el acto de aniversario de la institución militar qee se ha volcado al servicio del dictador sandinista Daniel Ortega. 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

MANAGUA .- Un grupo de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos solicitó formalmente al Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) someter a revisión la participación y los acuerdos de cooperación del Ejército de Nicaragua en dicho organismo regional.

A través de una comunicación institucional, los firmantes señalaron que el alineamiento de la cúpula militar con las reformas constitucionales impulsadas en el país atenta contra los principios de democracia, paz y libertad establecidos en el tratado fundacional del foro militar centroamericano, reseña el portal web Martí Noticias.

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Argumentos y riesgos señalados por la oposición

  • Respaldo al modelo político: La oposición denuncia la postura pública asumida por el comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, en apoyo a los cambios constitucionales que consolidan el control gubernamental.

  • Presencia de potencias extranjeras: La carta alerta sobre el impacto de las alianzas militares de Nicaragua con China y Rusia, advirtiendo un impacto directo en la interoperabilidad regional y la protección de información sensible.

  • Seguridad y delincuencia transnacional: El documento plantea riesgos en la efectividad de la cooperación en materia de combate al narcotráfico y a las redes delictivas que operan en la región.

Expertos en seguridad internacional coinciden en que la iniciativa busca generar una estrategia de asfixia e aislamiento institucional para la cúpula militar nicaragüense, reduciendo sus espacios de legitimidad y capacitación en el ámbito centroamericano.

FUENTE: Martí Noticias

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