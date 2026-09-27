lunes 28  de  septiembre 2026
MÚSICA

Lista de ganadores de los premios VMAs 2026

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los VMAs 2026, con los artistas y producciones que se llevaron el codiciado premio en las principales categorías

Taylor Swift recibe de manos de Dakota Johnson el Artist Director Honor, un premio especial que otorgan los MTV VMAs en reconocimiento al trabajo de los artistas detrás de cámaras.&nbsp;

Taylor Swift recibe de manos de Dakota Johnson el Artist Director Honor, un premio especial que otorgan los MTV VMAs en reconocimiento al trabajo de los artistas detrás de cámaras. 

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La música volvió a ser protagonista en los MTV Video Music Awards 2026, una ocasión que reunió en Los Ángeles a algunas de las figuras más destacadas de la industria. Con nuevas categorías y reconocimientos especiales, la ceremonia celebró los videos, canciones y artistas que marcaron el último año.

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los VMAs 2026, con los artistas y producciones que se llevaron el codiciado Moon Person en las principales categorías de la noche del domingo 27 de septiembre.

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Taylor Swift. 
FOTOGALERÍA

En imágenes: Los impactantes 'looks' en la alfombra turquesa de los premios VMAs 2026
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Travis Kelce no acompaña a Taylor Swift a la ceremonia de los VMAs 2026

Artist Director Honors

Taylor Swift

Video Vanguard Award 2026

Nirvana

Mejor pop

Ariana Grande - hate that i made you love me

Charli xcx - SS26

LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi - GANADORA

Olivia Rodrigo - drop dead

Sabrina Carpenter - House Tour

Tate MacRae - Nobody’s Girl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor colaboración

Chains & Whips - Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice

Ever Since U Left Me - French Montana x Max B

Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter - GANADORAS

Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress

Dai Dai - Shakira & Burna Boy

Hard Part - Teyana Taylor & Lucky Daye

Video del año

Ariana Grande - hate that i made you love me

Bruno Mars - I Just Might

GENER8ION - STORM starring Yung Lean

Madonna - Confessions II - The Film

Sabrina Carpenter - Tears

Taylor Swift - The Fate of Ophelia - GANADORA

Artista del año

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna - GANADORA

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Canción del año

Swim - BTS - GANADOR

Choosin’ Texas - Ella Langley

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI

Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter

Man I Need - Olivia Dean

Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress

WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE

Mejor artista nuevo

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro - GANADORA

Stella Lefty

Mejor Hip-Hop

Cardi B feat. Kehlani – Safe - GANADORA

Don Toliver – E85

Drake – Janice STFU

Megan Thee Stallion – LOVER GIRL

Travis Scott – DUMBO

Tyler, The Creator- SUGAR ON MY TONGUE

Mejor R&B

Bruno Mars – I Just Might - GANADOR

Chris Brown – It Depends/Obvious

Dave & Tems – Raindance

Justin Bieber – YUKON

Kehlani – Folded

Mariah the Scientist & Kali Uchis – Is It a Crime

Mejor Alternativo

Geese – Taxes

mgk & Fred Durst – FIX UR FACE

Noah Kahan – The Great Divide

Olivia Rodrigo – the cure - GANADORA

SOMBR – Homewrecker

Tame Impala – Dracula

twenty one pilots – Drag Path

Mejor música latina

Anitta & Shakira – Choka Choka

Bad Bunny – NUEVAYoL - GANADOR

Fuerza Regida – TU SANCHO

KAROL G – Papasito

Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – La Perla

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – LA VILLA

Shakira & Burna Boy – Dai Dai

Mejor K-Pop

BLACKPINK – JUMP

BTS – SWIM

CORTIS – REDRED

KATSEYE – PINKY UP

LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)

LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor Dance

Bebe Rexha & Faithless – New Religion

Harry Styles – Aperture

Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY

Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA

PinkPantheress + Zara Larsson – Stateside

Slayyyter – DANCE…

Tate McRae – Nobody’s Girl

Mejor Country

Ella Langley – Choosin’ Texas - GANADORA

Kacey Musgraves – Dry Spell

Lainey Wilson –Somewhere Over Laredo

Luke Combs – Back in the Saddle

Shaboozey – Cowgirl

Stella Lefty – Boston

Tucker Wetmore – Brunette

Mejor Dirección

Ariana Grande – hate that i made you love me

Bruno Mars – I Just Might

GENER8ION – STORM starring Yung Lean

Madonna – Confessions II – The Film

Sabrina Carpenter – House Tour

Taylor Swift – Opalite - GANADORA

Mejor dirección de arte

Charli xcx – SS26

Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY

Madonna – Confessions II – The Film

PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson - GANADORA

SOMBR – My Body Isn’t Ready

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor cinematografía

A$AP Rocky – PUNK ROCKY

Ariana Grande – hate that i made you love me

LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA

Shaboozey – Cowgirl

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor edición

Ariana Grande – hate that i made you love me

Bruno Mars – I Just Might

LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Madonna – Confessions II – The Film

Sabrina Carpenter – House Tour - GANADORA

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor coreografía

GENER8ION – STORM starring Yung Lean

Harry Styles – Dance No More

KATSEYE – PINKY UP

Madonna – Confessions II - GANADORA

Tate McRae – Nobody’s Girl

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejores efectos visuales

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me - GANADORA

JISOO X ZAYN – Eyes Closed

Madonna – Confessions II – The Film

PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson

RAYE ft. Hans Zimmer – Click Clack Symphony

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor Grupo

BLACKPINK

BTS - GANADOR

CORTIS

FLO

Fuerza Regida

Geese

KATSEYE

Twenty One Pilots

Mejor Video de Formato Largo

Charli xcx – Music, Fashion, Film – Atlantic Records

Ella Langley – Choosin’ Texas – Columbia Records

GENER8ION – STORM starring Yung Lean – Iconoclast Music

Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records - GANADORA

Mejor Álbum

Drake – ICEMAN – OVO/Republic Records

Madonna –Confessions II – Warner Records - GANADORA

Olivia Dean – The Art of Loving – Island

Olivia Rodrigo – you seem pretty sad for a girl so in love – Geffen Records

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – Island

Taylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic Records

Canción del Verano

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me – Republic Records - GANADORA

Bruno Mars – Risk It All – Atlantic Records

Charli xcx – Camera– Atlantic Records

Ella Langley – Choosin’ Texas – Columbia Records

KATSEYE – Hootie Frutti – HYBE x Geffen Records

Latto ft. Doja Cat – Okayyy – Steamcut / RCA Records

Morgan Wallen – Been By Now – Big Loud / Mercury Records

Olivia Dean – So Easy (To Fall in Love) – Island

Olivia Rodrigo – Stupid Song – Geffen Records

Sabrina Carpenter – House Tour – Island

Slayyyter – Brand New Chanel$ – RECORDS/Columbia Records

sombr – Homewrecker – SMB Music / Warner Records

Stella Lefty – Boston – Sandlot / Atlantic Outpost

Tame Impala & JENNIE – Dracula – Columbia Records

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You – Walt Disney Records / Republic Records

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