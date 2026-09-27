Lista de ganadores de los premios VMAs 2026

Artist Director Honors
Taylor Swift
Video Vanguard Award 2026
Nirvana
Mejor pop
Ariana Grande - hate that i made you love me
Charli xcx - SS26
LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi - GANADORA
Olivia Rodrigo - drop dead
Sabrina Carpenter - House Tour
Tate MacRae - Nobody’s Girl
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor colaboración
Chains & Whips - Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice
Ever Since U Left Me - French Montana x Max B
Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter - GANADORAS
Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress
Dai Dai - Shakira & Burna Boy
Hard Part - Teyana Taylor & Lucky Daye
Video del año
Ariana Grande - hate that i made you love me
Bruno Mars - I Just Might
GENER8ION - STORM starring Yung Lean
Madonna - Confessions II - The Film
Sabrina Carpenter - Tears
Taylor Swift - The Fate of Ophelia - GANADORA
Artista del año
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna - GANADORA
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Canción del año
Swim - BTS - GANADOR
Choosin’ Texas - Ella Langley
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI
Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter
Man I Need - Olivia Dean
Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress
WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE
Mejor artista nuevo
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro - GANADORA
Stella Lefty
Mejor Hip-Hop
Cardi B feat. Kehlani – Safe - GANADORA
Don Toliver – E85
Drake – Janice STFU
Megan Thee Stallion – LOVER GIRL
Travis Scott – DUMBO
Tyler, The Creator- SUGAR ON MY TONGUE
Mejor R&B
Bruno Mars – I Just Might - GANADOR
Chris Brown – It Depends/Obvious
Dave & Tems – Raindance
Justin Bieber – YUKON
Kehlani – Folded
Mariah the Scientist & Kali Uchis – Is It a Crime
Mejor Alternativo
Geese – Taxes
mgk & Fred Durst – FIX UR FACE
Noah Kahan – The Great Divide
Olivia Rodrigo – the cure - GANADORA
SOMBR – Homewrecker
Tame Impala – Dracula
twenty one pilots – Drag Path
Mejor música latina
Anitta & Shakira – Choka Choka
Bad Bunny – NUEVAYoL - GANADOR
Fuerza Regida – TU SANCHO
KAROL G – Papasito
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – La Perla
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – LA VILLA
Shakira & Burna Boy – Dai Dai
Mejor K-Pop
BLACKPINK – JUMP
BTS – SWIM
CORTIS – REDRED
KATSEYE – PINKY UP
LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)
LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor Dance
Bebe Rexha & Faithless – New Religion
Harry Styles – Aperture
Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY
Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA
PinkPantheress + Zara Larsson – Stateside
Slayyyter – DANCE…
Tate McRae – Nobody’s Girl
Mejor Country
Ella Langley – Choosin’ Texas - GANADORA
Kacey Musgraves – Dry Spell
Lainey Wilson –Somewhere Over Laredo
Luke Combs – Back in the Saddle
Shaboozey – Cowgirl
Stella Lefty – Boston
Tucker Wetmore – Brunette
Mejor Dirección
Ariana Grande – hate that i made you love me
Bruno Mars – I Just Might
GENER8ION – STORM starring Yung Lean
Madonna – Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter – House Tour
Taylor Swift – Opalite - GANADORA
Mejor dirección de arte
Charli xcx – SS26
Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY
Madonna – Confessions II – The Film
PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson - GANADORA
SOMBR – My Body Isn’t Ready
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor cinematografía
A$AP Rocky – PUNK ROCKY
Ariana Grande – hate that i made you love me
LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna – Confessions II – The Film - GANADORA
Shaboozey – Cowgirl
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor edición
Ariana Grande – hate that i made you love me
Bruno Mars – I Just Might
LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna – Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter – House Tour - GANADORA
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor coreografía
GENER8ION – STORM starring Yung Lean
Harry Styles – Dance No More
KATSEYE – PINKY UP
Madonna – Confessions II - GANADORA
Tate McRae – Nobody’s Girl
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejores efectos visuales
Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me - GANADORA
JISOO X ZAYN – Eyes Closed
Madonna – Confessions II – The Film
PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
RAYE ft. Hans Zimmer – Click Clack Symphony
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor Grupo
BLACKPINK
BTS - GANADOR
CORTIS
FLO
Fuerza Regida
Geese
KATSEYE
Twenty One Pilots
Mejor Video de Formato Largo
Charli xcx – Music, Fashion, Film – Atlantic Records
Ella Langley – Choosin’ Texas – Columbia Records
GENER8ION – STORM starring Yung Lean – Iconoclast Music
Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records - GANADORA
Mejor Álbum
Drake – ICEMAN – OVO/Republic Records
Madonna –Confessions II – Warner Records - GANADORA
Olivia Dean – The Art of Loving – Island
Olivia Rodrigo – you seem pretty sad for a girl so in love – Geffen Records
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – Island
Taylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic Records
Canción del Verano
Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me – Republic Records - GANADORA
Bruno Mars – Risk It All – Atlantic Records
Charli xcx – Camera– Atlantic Records
Ella Langley – Choosin’ Texas – Columbia Records
KATSEYE – Hootie Frutti – HYBE x Geffen Records
Latto ft. Doja Cat – Okayyy – Steamcut / RCA Records
Morgan Wallen – Been By Now – Big Loud / Mercury Records
Olivia Dean – So Easy (To Fall in Love) – Island
Olivia Rodrigo – Stupid Song – Geffen Records
Sabrina Carpenter – House Tour – Island
Slayyyter – Brand New Chanel$ – RECORDS/Columbia Records
sombr – Homewrecker – SMB Music / Warner Records
Stella Lefty – Boston – Sandlot / Atlantic Outpost
Tame Impala & JENNIE – Dracula – Columbia Records
Taylor Swift – I Knew It, I Knew You – Walt Disney Records / Republic Records