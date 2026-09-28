lunes 28  de  septiembre 2026
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Cazzu y el bailarín Ignacio Colombara presumen su romance en Buenos Aires

Cazzu y Colombara despertaron rumores de romance a inicios de 2026, cuando ambos trabajaron juntos durante la gira Latinaje

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Tras una larga lucha personal sobre acuerdos legales relacionados a su hija, Inti, fruto de su relación con Christian Nodal; Cazzu nuevamente se da una oportunidad en el amor.

La artista fue captada junto al bailarín Ignacio Colombara, con quien ya se había rumorado que tenía una relación. La pareja se dejó ver acaramelada cuando asistían al Teatro Dumont 4040 para disfrutar de Animal, una puesta dirigida y protagonizada por Maty Napp, coreógrafo de la intérprete.

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Tras culminar la función, la trapera se acercó a Napp para felicitarlo. Posteriormente, Julieta Cazzuchelli -nombre de pila de la intérprete- y Colombara fueron vistos saliendo juntos del recinto igual de afectuosos.

Romance

Cazzu y Colombara despertaron rumores de romance a inicios de 2026, cuando ambos trabajaron juntos durante la gira Latinaje.

Fue el 19 de mayo, durante un concierto en Querétaro, México, cuando Cazzu, mientras presentaba a los integrantes de su equipo, se refirió al bailarín con la frase: “Este es mío”.

Asimismo, Cazzu había expuesto en algunas entrevistas que su corazón volvía a sentirse contento.

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